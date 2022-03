El mercado inmobiliario en Florida ha mostrado un importante crecimiento, sobre todo en los últimos dos años, por lo que se ha convertido en una interesante alternativa de inversión.

Incluso existe la posibilidad de invertir en un inmueble sin tener que viajar hasta Florida, a través de un especialista inmobiliario que radique en la zona, indicó Pilar Revoredo, agente de bienes raíces en Miami.

“No necesitan viajar, pueden llamar a un corredor con experiencia y este le mandará fotos y videos de las propiedades en oferta. Todo se haría de forma virtual y el contrato se firma electrónicamente”, señaló.

Otra posibilidad es que el inversor viaje hasta la zona, para lo cual requeriría de una visa de turismo, agregó Revoredo.

Entre las zonas atractivas para invertir en Florida se encuentran Miami-Dade, Cutler Bay, South Beach, Homestead y Kemdall, indica Lucy Gabriela Elías, agente de bienes raíces de La Rosa Realty Kendall Llc (Florida).

Refiere que en la zona de Kendall, al sur de Miami, un apartamento de dos dormitorios se puede adquirir en US$ 240,000. Ese apartamento se puede rentar en US$ 2,100. Pero hay que descontar costos por impuestos, pagos por asociación (mantenimiento) y seguros, los cuales promedian US$ 600. Con ello tenemos que la ganancia neta mensual sería de US$ 1,500, por lo que la inversión por la compra se recuperará en 13 años.

Otra zona de gran atractivo se encuentra en Orlando, donde diversas cadenas de hoteles vienen construyendo condominios ubicados cerca a los parques de atracciones, con el objetivo de brindar residencias temporales a los turistas.

El inversor puede adquirir un departamento en estos denominados condo-hotel. “La inversión mínima en estos casos sería de unos US$ 250,000″, indica Merylla Musso, gerente comercial de la sucursal en Perú de la agencia Miami Realty Network.

Explica que la rentabilidad promedio de las propiedades vacacionales en Orlando, después de gastos, está entre el 4.5% y 6%, dependiendo del operador y del tiempo que el dueño use la propiedad.

Los inmuebles más caros son los que tienen vista al mar. Pilar Revoredo refiere que los precios mínimos para un departamento de 100 m2 frente al mar se ubican en el rango de US$ 350,000 a US$ 500,000.

“Esas propiedades están subiendo un 10% al año, con eso ya tienes una ganancia en apreciación, a lo que se adiciona lo que puede rendir en alquileres, que están en US$ 1,800 a US$ 2,500 al mes”, anotó.

Financiamiento

Las especialistas también indican que hay opciones para que un extranjero reciba un crédito hipotecario de parte de las entidades financieras de Estados Unidos.

Los principales requisitos son contar con fondos para cubrir una cuota inicial de 40%, sustentar ingresos que den garantía de pago de las cuotas del crédito, y contar con visa para viajar a EE.UU.

Merylla Musso refiere que la tasa de interés de estos créditos es de 4% anual, para un préstamo de entre 15 a 30 años.