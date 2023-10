Precios siguen al alza. Si bien los valores de las viviendas ya no aumentan al fuerte ritmo visto tras el impacto del Covid-19, aún mantienen un sostenido crecimiento.

Cabe recordar que a fines del 2021 y en los primeros meses del 2022 en algunas zonas de la ciudad se registraron tasas de aumento interanuales de cerca al 30%, según reportes de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami.

El último reporte al mes de agosto del 2023 muestra un crecimiento interanual de precios del 10.9%. Así, el precio medio de las casas adosadas y departamentos en condominios es de US$ 416,000 en el condado de Miami-Dade, reporta la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami (ver cuadro).

Al respecto, analistas del sector estimaron que hacia futuro los precios de las viviendas seguirán al alza. “Los precios van a seguir al alza, pues el costo de la tierra y de construcción no van a bajar”, refirió Peggy Olin, CEO de la inmobiliaria OneWorld Properties.

Fuente: Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. Precios medios de las casas adosadas y departamentos en condominios en el condado de Miami-Dade.

Demanda global. Los precios de las viviendas en Miami suben a pesar de que las ventas globales en este mercado muestran una reducción. Así, el reporte mencionado señala que en agosto del 2023 se vendieron en 1,230 casas adosadas y departamentos en condominios, un 16.5% menos que en similar mes del año anterior (ver cuadro).

Los precios suben no solo debido al efecto inflacionario mencionado, sino a que la demanda se mantiene en ciertos segmentos, como en el downtown (centro) de Miami, indicaron analistas.

“El mercado inmobiliario en Miami sigue en crecimiento, sobre todo en el downtown, con una importante demanda y desarrollo de nuevos proyectos. Hemos trabajado con peruanos desde hace muchos años, que siguen invirtiendo en el mercado inmobiliario en Miami”, refirió por su parte Aura Aragon, VP Ventas de la inmobiliaria PMG Residential.

Fuente: Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. Ventas de las casas adosadas y departamentos en condominios en el condado de Miami-Dade.

Rentas temporales. Una alternativa de inversión en crecimiento de parte de los latinos que viven fuera de Estados Unidos es la compra de un inmueble en Miami para alquilarlo en periodos cortos, que pueden ser días, semanas o meses; y también usan el inmueble para pasar temporadas de vacaciones.

PMG Residential, que cuenta con The Elser Hotel & Residences en el downtown de Miami, refiere que allí se venden departamentos de entre 50 m2 a 100 m2, con precios de US$ 700,000 a US$ 2 millones.

“Son departamentos amoblados, listos para mudarse o para rentar. Incluso tenemos un operador de la torre que se encarga de toda la gestión de la renta. Su alquiler podría competir con un hotel, y podría estar en un rango de US$ 3,000 (al mes), indicó Aura Aragon.

Por su parte Peggy Olin, de OneWorld Properties, refiere que las propiedades de mayor velocidad de ventas son las que tienen precios de hasta US$ 1.2 millones. Allí destacan los formatos de departamentos de 45 m2, con una habitación, y los departamentos de entre 65 y 80 m2, con dos habitaciones.

En los últimos 24 meses, el centro de Miami ha sido testigo de la aparición de siete residencias que ofrecen opciones de alquiler a corto plazo, las cuales han atraído a más inversores. Así, destacan The Elser Hotel & Residences, West Eleventh Residences, Gale Hotel & Residences Miami y 600 Miami Worldcenter. Estas residencias ofrecen programas de alquileres flexibles y oportunidades de autogestión. El atractivo de estas propiedades reside en su capacidad para satisfacer la creciente demanda de alquileres a corto plazo en la ciudad.

SOBRE EL AUTOR José Carlos Reyes Leyva Licenciado en periodismo de la PUCP, con más de diez años de experiencia en medios de prensa escritos y digitales.