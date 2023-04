La consultora refiere que son seis las zonas de Lima (ejes corporativos) donde se ofrecen oficinas Clase A: San Isidro Financiero, San Isidro Empresarial, Miraflores, San Borja, Surco-La Molina y Magdalena.

En los edificios de Surco-La Molina y Magdalena existe una mayor cantidad de propietarios, lo cual dificulta la gestión y mantenimiento de la infraestructura, por lo que sus tarifas se han quedado atrás respecto a las otras cuatro zonas, indica Binswanger.

“En Surco aproximadamente el 75% de los edificios prime son multipropietarios. Y en Magdalena casi alcanza el 70%. En el resto de ejes, la tónica es diferente, viéndose que 8 de cada 10 edificios pertenecen en gran parte a uno o dos propietarios”, remarca Juan Ruíz, Jefe de Investigación de Mercados de Binswanger.

El especialista refirió que en el 2019 la diferencia entre los ejes con predominancia de edificios multipropietarios versus unipropietarios era menor a US$ 1.00/m². La pandemia acrecentó dicha brecha, superando el 1.00/m² en el 2020 y alcanzando los US$ 2.00/m2 entre finales del 2022 e inicios del 2023, indicó Binswanger.

“En el contexto actual, factores como la mejora de las instalaciones y el mantenimiento podrían provocar que esta brecha siga aumentando”, estimó Ruíz.

El último reporte de oficinas Clase A de Binswanger, con datos al primer trimestre del 2023, muestra que mientras que en las zonas de Magdalena y Surco- La Molina el precio promedio de renta es de alrededor de US$ 14/m2, en los otros cuatro ejes el precio promedio se ubica entre US$ 16/m2 y US$ 17/m2 (ver cuadro).

Al respecto, Humberto Martínez, CEO de la constructora e inmobiliaria Marcan, refirió que ha crecido la demanda de empresas por rentar oficinas en edificios de un solo propietario, pues ofrecen más confianza de que la infraestructura tenga un mejor mantenimiento.

“Hay muchos edificios descuidados, por lo que las empresas ahora están buscando más los edificios con un único propietario, pues tienen la capacidad de invertir más en el mantenimiento de la infraestructura y servicios como ascensores, que resulta básico”, remarcó.

Tarifas de oficinas Clase A se mantienen estables

En el promedio general, la tarifa de alquiler de oficinas Clase A en el primer trimestre del 2023 no varió significativamente respecto al 2022, siendo de US$ 16.04/ m2, informó Binswanger.

Para este año la consultora estima que las tarifas se mantendrán estables. “Los propietarios aún no quieren arriesgarse a incrementar tarifas, pues la demanda está en recuperación y todavía no es el momento para dar este paso; si la demanda aumenta más, podríamos ver incrementos, pero no lo vislumbramos aun para el 2023″, indicó por su parte Daniel López, analista de oficinas de Binswanger.

Lo mismo ocurrió con el promedio del precio de venta, que se mantuvo en US$ 2,167/ m2. “La demanda por oficinas prime en venta se ha mantenido escasa en los últimos dos años y no se proyecta una mejora en el 2023. El aumento de las tasas de interés a nivel global y las tarifas aún bajas disuade el interés de los inversionistas por este tipo de activos”, sostuvo Binswanger.

