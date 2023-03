En el primer trimestre del 2023 la demanda efectiva de oficinas Clase A (ocupaciones menos desocupaciones) fue de 11,100 m2, reportó Binswanger. Alrededor del 40% de esta demanda fue de oficinas de más de 500 m2, indicó la consultora. Por ahora, la demanda sigue siendo liderada por oficinas de menos de 500 m2, con el 60% del mercado.

Tras la pandemia, la demanda de oficinas de mayores dimensiones cayó al 20% del total en el 2021, pero empezó a recuperarse en los últimos meses del 2022, refirió Daniel López, analista de oficinas de Binswanger.

“Está creciendo la demanda de empresas de mayor tamaño, con mayor cantidad de trabajadores, por lo que requieren de una mayor extensión para sus oficinas. La perspectiva es que esta tendencia seguirá aumentando en los próximos meses y hacia el cierre del año podría representar entre el 50% a 60% de la demanda total, tal como era antes de la pandemia”, estimó López.

Por su parte Humberto Martínez, CEO de la constructora e inmobiliaria Marcan, refirió que la recuperación del mercado de oficinas inició el año pasado con la demanda de pequeñas y medianas empresas, que requieren de una extensión menor para sus oficinas, y ahora son las grandes empresas las que empiezan a solicitar oficinas de mayores dimensiones.

“Hay una tendencia de recuperación en el mercado de oficinas. Los edificios se están ocupando, el teletrabajo está disminuyendo; con la vuelta a las clases presenciales en colegios, los trabajadores están volviendo a las oficinas”, resaltó Martínez.

Al cierre del primer trimestre del 2023 la tasa de vacancia en el mercado de oficinas Clase A siguió a la baja y se ubicó en 24.1%, menor al 24.5% registrado a fines del 2022, reportó Binswanger.

La disminución de la vacancia pudo ser mayor, pero algunas negociaciones en el sector se vieron paralizadas tras el cambio de gobierno y la propuesta para el adelanto de elecciones presidenciales, refirió Daniel López, de Binswanger.

Asimismo, en el primer trimestre del año se concretó la primera de las tres entregas de nuevas oficinas Clase A previstas para este 2023: el edificio Santa Luisa, ubicado en San Isidro Empresarial, con una oferta total de 7,400 m2.

Las otras dos entregas proyectadas para el año son un edificio en Miraflores, con una oferta de 15,000 m2 y otro en San Isidro Empresarial, con 11,000 m2 para oficinas Clase A.

Debido al ingreso de esta importante oferta, Binswanger estima que este año la reducción de la vacancia no será tan significativa: bajaría al 22% al cierre del 2023, proyectó la consultora.

Por su parte Martínez estima que la recuperación del mercado de oficinas continuará en los próximos meses, pese a que aún se mantiene cierta incertidumbre por la coyuntura política. “Además, las empresas están priorizando los edificios que cuentan con un solo propietario, pues ofrecen un mejor mantenimiento a la infraestructura”, anotó.

Con las entregas previstas para el 2023, se completarán un total de 100 edificios Clase A (prime) en Lima, refirió Binswanger. Pero después de estas entregas, no se prevé que haya nueva oferta en el mercado hasta por lo menos el 2025. “No se tiene previsto alguna nueva entrega de edificios para el 2024, salvo que se postergue alguno de los dos pendientes para el 2023″, apuntó Daniel López.

Miraflores y San Borja atraerían futura oferta

El reporte de Binswanger al primer trimestre del 2023 muestra que el mercado de oficinas Clase A en Miraflores y San Borja ha logrado retornar a una tasa de vacancia considerada saludable, al ubicarse, en ambos casos, por debajo del 15% (ver cuadro).

Binswanger estima que esta tendencia continuará en los próximos meses: prevé que entre finales del 2023 y mediados del 2024 la tasa de vacancia en estos distritos bajará a menos de 5%.

Es por ello que San Borja y Miraflores se vislumbran en el mediano plazo como ejes atractivos para el desarrollo de nueva oferta de oficinas Clase A. “Cuando se reduzca la vacancia a niveles de 5%, eso puede atraer el desarrollo de nuevos proyectos de oficinas en estos distritos. Esto pensando en los próximos años, pues por ahora no hay ningún proyecto nuevo en esas zonas”, refirió Daniel López.

Datos

Tarifas de alquileres. La tarifa promedio de alquiler de oficinas Clase A en el primer trimestre del 2023 no varió significativamente respecto al 2022, siendo de US$ 16.04/ m2, informó Binswanger. Para este año la consultora estima que las tarifas se mantendrán estables. “Los propietarios aún no quieren arriesgarse a incrementar tarifas, pues la demanda está en recuperación y todavía no es el momento para dar este paso; si la demanda aumenta más, podríamos ver incrementos, pero no lo vislumbramos aun para el 2023″, indicó Daniel López.

Tarifas de venta. Lo mismo ocurrió con el promedio del precio de venta, que se mantuvo en US$ 2,167/ m2. “La demanda por oficinas prime en venta se ha mantenido escasa en los últimos dos años y no se proyecta una mejora en el 2023. El aumento de las tasas de interés a nivel global y las tarifas aún bajas disuade el interés de los inversionistas por este tipo de activos”, sostuvo Binswanger.

