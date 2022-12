Lucy Mier y Terán, presidenta del sector Bienes Raíces del gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), detalló a Gestión que la demanda por casas de playa se “paralizó” tras los hechos de violencia suscitados los días previos a Navidad.

Especialmente de aquellos predios (departamos o casas de playa) ubicados cerca a Lima como en los balnearios de Ancón, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y hasta Asia, a diferencia que los ubicados en Máncora u Órganos (Piura) cuya ocupabilidad está al 80% para Año Nuevo ya que han sido pactados (su alquiler) con meses de antelación (entre los meses de octubre-noviembre).

“Los disturbios generaron que las personas se asusten, por lo que se paró el proceso de alquiler de casas de playa. Lo bueno es que se han calmado las cosas, pero la recuperación todavía es lenta”, comentó.

La caída en la demanda de casas de playa estimó la especialista es “de no menos” 30% a comparación de años anteriores.

“A medida que la calma se imponga, esto (la demanda) va a volver a retomarse. Lo que estamos viendo ahora es una lenta recuperación, recuerde que hace unos días pasaron las fiestas navideñas. El mercado se va a recuperar de a pocos ya que había empezado con mucho impetu tomando en cuenta que las reservas para fiestas de Año Nuevo empiezan desde el mes de octubre ”, acotó.

-¿Cuenta cuesta?-

En ese sentido, los alquileres -ahora- se están tomando para los meses de enero, febrero y marzo -inclusive- hasta Semana Santa (primera semana de abril). Estos generalmente se toman por meses o temporadas.

Ante ello, ¿cuánto cuesta el alquiler mensual?

Según la ejecutiva, el precio del arriendo oscila -en el caso de departamentos, por ejemplo, en el balneario de Punta Hermosa o San Bartolo- desde US$ 1,500.

Mientras que las casas de playa se pueden encontrar desde US$ 750 hasta US$ 5,000 o US$ 6,000. Lo que implica un gasto de US$ 2,250 por toda la temporada de verano (de enero a marzo) en caso tomarse como referencia el precio más bajo.

“El precio varía ya que el inmueble se entrega equipado. No van vacíos y cuanto más equipamiento tengan, más es el precio del arriendo mensual”, comentó. La diferencia en el precio también radica en el tamaño, ya que se puede encontrar casas de 300 metros cuadrados (a más) con todas las facilidades como área de servicio, cocina y otros beneficios.

“Es como si te mudarás a un hotel”, comentó la representante de la CCL. Las casas con estas características -cuyo precio puede superar los US$ 5,000- se ubican en Asia, en las playas Asia Golf, Costa del Sol, Palmas y todas aquellas ubicadas cerca al Boulevard de Asia en el distrito de Cañete.

En cambio, aquellas con un precio más módico están ubicadas en balnearios del sur chico como las playas Señoritas, Caballeros o Pulpos.

En el norte -en Máncora u Órganos- el precio de alquiler mensual oscila entre los US$ 2,000 a US$ 3,000 ya que normalmente estas casas ofrecen el servicio, es decir, una persona se encarga de hacer la limpieza de la casa o de la cocina.

Respecto al perfil de los que alquilan casas o departamentos cerca a la playa, Lucy Mier y Terán refirió que, por lo general, son parejas jóvenes o grupos de amigos o parejas.

Por su parte, Lizbeth Franco, gerente general de Life Inmobiliaria, añadió que la tendencia para fines de año es alquilar casas de playa cuyo ticket promedio oscila entre US$ 4,000 a US$ 5,000, las casas de playa de lujo -en cambio- su valor supera los US$ 8,000 al mes .

“El ticket promedio no ha bajado, al contrario, ya que dependiendo el condominio ha aumentado (el precio del alquiler ya que esta) tiene piscina y una serie de comodidades, además de seguridad. Una casa de playa puede tener hasta 14 camas por lo que -generalmente- el gasto se distribuye entre grupos de amigos o familiares”, sostuvo.

Las casas con mayor demanda se ubican en los balnearios de Punta Hermosa hasta la región de Ica. Paracas -agregó- también tiene una muy buena propuesta inmobiliaria para playa, aprovechando que es una zona turística. En tanto que, en el norte, la demanda se concentra en los balnearios de Puntal Sal, Máncora y Talara.

“El norte chico recién está comenzando hacer un boom, pero la gente que alquila casas de playa normalmente se va al sur de Lima”, puntualizó a Gestión.