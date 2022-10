Así lo destacó José Manuel Vizquerra, gerente Central Comercial de Menorca, en base a la rentabilidad que se genera en los proyectos de la compañía. Y aseguró que esta revalorización incluso puede llegar al 30%, en caso el terreno se ubique en un condominio en la fase inicial de su construcción, en preventa.

“La demanda de terrenos para casas de playa se ha recuperado este año. Incluso muchos buscan adquirirlos en preventa, para así tener un mayor margen de ganancia a futuro”, señaló Vizquerra a Gestión.

Cabe anotar que los estimados de revalorización indicados por Menorca son en base a la rentabilidad generada en sus proyectos. La compañía viene desarrollando dos condominios de casas de playa.

Uno se ubica en Arequipa (Caleta San Antonio), requerirá una inversión estimada de US$ 22 millones y tendrá una oferta de 700 lotes para construir casas de playa.

El segundo proyecto se ubica en Chilca (Costalinda), con una inversión prevista de US$ 15 millones y en el que se ofrecen 1,200 lotes.

En Arequipa los lotes son de 150 m2 y los precios van entre US$ 32,000 a US$ 45,000. Mientras que en Chilca los lotes son de 200 m2 y los precios varían entre los US$ 35,000 a US$ 45,000.

En el caso del condominio de Arequipa, el 25% de las compras son de personas que luego buscarán revender el terreno, aprovechando su revalorización (el 75% sí tiene previsto construir para residir en familia), estima Vizquerra.

Las compras de terrenos como inversión en el proyecto de Chilca, por su parte, son alrededor del 15% del total. “Invertir en un terreno siempre es un buen refugio, más aún en periodos como el actual”, remarcó el ejecutivo.

Separaciones para el verano

En el caso de los alquileres de casas de playa ya construidas y que serán requeridas para el próximo verano, la demanda de este segmento ya empezó ha incrementarse en los últimos días, reportó el portal inmobiliario Properati.

“Ya se está notando un incremento en las solicitudes del alquiler para el próximo verano, en alrededor de un 10% superior a lo que se registraba el año anterior. La demanda siempre empieza a subir entre fines de setiembre y octubre, pues se buscan las mejores reservas para la temporada de verano, que va de enero a marzo”, refirió Carlos Vourakis, head of sales de Properati en Perú.

Agregó que las casas de playa más demandadas son las que se ubican en los balnearios de Punta Hermosa, San Bartolo y Asia.

“A medida que se acerque el verano, también se espera que crezca aún más la demanda por la compra de terrenos para construir casas. Una zona también muy atractiva es Cerro Azul”, anotó.

