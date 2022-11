En diálogo con gestion.pe la presidente del Sector Bienes Raíces del Gremio de Servicios de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Lucy Mier y Terán, señala que tras dos años de medidas restrictivas para contener al avance del coronavirus (2021 y 2022), la expectativa que se tiene en este sector para el 2023 es muy alentadora.

Y es que según indica, actualmente los limeños buscan un lugar amplio para estar en familia y la casa de playa o un departamento es una opción para ello. Así, la especialista indica que esta temporada se caracteriza por un clima frío, lo que hará mover el comportamiento de la demanda.

Detalla que hasta antes de la pandemia, tradicionalmente las familias alquilaban las casas de playa desde diciembre hasta marzo del año siguiente, considerando que en este mes inician las clases escolares. Ahora, por el fenómeno climático donde siendo primavera las temperaturas aún son bajas , ahora optarán por quedarse más tiempo, hasta el mes de abril considerando el feriado largo de Semana Santa.

“Ahora el frío se ha prologado hasta el mes de noviembre, lo que quiere decir que el calor será más intenso y tendremos más momentos de sol. Eso va a significar que habrán más días de playa para disfrutar y la gente va a querer alquilar casas de playa y departamentos, y en este momento ya están buscando alquilar no solo por una semana, sino, por meses incluso toda la temporada hasta Semana Santa (mes de abril)”, detalló.

“Normalmente las clases escolares empiezan en marzo, entonces las personas van a seguir en su casa de playa aunque ello signifique ir a Lima y regresar. Ahora estarán temporadas más largas”, agregó, al precisar que las zonas preferidas por los limeños son las playas del Sur Chico como Playa Punta Hermosa, Señoritas, Caballeros, San Bartolo y Santa María.

En cuanto al precio del alquiler de una casa o departamento de playa, este varía según la playa escogida. Así, los arriendos mensuales de una casa pueden variar entre US$ 1,600 a US$ 8,000, en tanto para toda la temporada -de diciembre a marzo- el precio es de US$ 15,000.

En el caso del alquiler de departamento, la renta mensual es de US$ 2,500 en promedio y US$ 750 semanal.

El tráfico ya no es una barrera

De igual manera, Lucy Mier dijo que en la actualidad los limeños ya no están sintiendo tan lejos la distancia entre Lima y el Sur Chico, considerando que el tráfico en Lima capital “cada vez está peor”.

Así, dijo que si la distancia entre San Isidro y La Molina es de 45 minutos, de Lima a Punta Hermosa la distancia es solo 30 minutos tomando la Carretera.

“Entonces el peruano ya no está pensando en qué lejos está. La Carretera es una sola vía y está cerca a la zona del Sur Chico. Además, el Boulevard de Asia ha implementado un sector de bancos, posta médica, clínicas y centros comerciales. El hecho de desarrollar centros comerciales en el sur ya hace que no tenga sentido en llegar a Lima para abastecerse, ya puedes abastecerse directamente en el centro comercial. Ahora se ofrecen las mismas cosas en el Sur que ofrece un centro comercial en Lima ciudad”, apuntó.

Precisamente, tomando este factor las inmobiliarias ya no ofrecen casas o departamentos de playa en alquiler con zona de piscina o parrillas, sino, ahora han implementado una zona de coworking con un sistema de fibra óptica de internet, de manera que los inquilinos puedan trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, comenta la vocera de la CCL.

De igual manera, si bien anteriormente existía una oferta de casas de playas para el sector A, ahora las inmobiliarias vienen desarrollando una oferta de viviendas para ser vendidas para el segmento B y C, con precios accesibles desde US$ 50,000.

Preocupación latente

Por otro lado, desde el gremio existe una preocupación por la venta de casas de playa en zonas donde se producen huaycos. En esa línea, se recomendó a los compradores tener cuidado con algunos promotores inmobiliarios que vienen ofreciendo viviendas sin habilitación urbana y estudios de suelo.

“Muchos están desarrollando condominios en lugares donde caen los huaycos. Esta clase de terrenos y lotes se venden a todo segmento, A, B y C; y no les dicen a los compradores que por ahí pasa el huayco. En cualquier momento puede ocurrir una desgracia y el huayco se llevará toda la casa”, alertó.

Datos

-Las casas de playa en alquiler usualmente se ofrecen equipadas y amobladas, es decir, con camas, colchones, sábanas, cocina y refrigeradoras.

-Las playas del norte de Lima preferidas son Playa Ancón y Paraíso.