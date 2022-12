César Rojas, gerente de Operaciones del Puerto de Paracas, señaló que cinco cruceros tenían programados sus arribos entre octubre y diciembre del 2022. Sin embargo, las protestas tras el intento del golpe de Estado ocasionaron que el último cancelara su llegada.

“Habrá que esperar al próximo año para que programe un viaje de similares características y pueda venir a Paracas. De Pisco (donde no se detuvieron) se fueron a Chile”, comentó a Gestión.

En el 2022, dicho puerto recibió al cuarto crucero Oosterdam el 2 de diciembre con 1,648 pasajeros.

Para el 2023, el ejecutivo adelantó que 10 cruceros tienen programado llegar al Puerto de Paracas. “Esperamos que haya tranquilidad y no sean cancelados”, anotó, tras mencionar que el arribo de estas embarcaciones todavía seguirá en recuperación el próximo año.

Y es que, hasta antes de la pandemia, la llegada de estas embarcaciones al referido puerto iba en ascenso. En la temporada de octubre del 2019 a abril del 2020, tenían previsto recibir a 26 naves.

“Teníamos buenas proyecciones. El puerto estaba nuevo. Lastimosamente vino la pandemia y se prohibió el ingreso. Ahora están volviendo los cruceros con personas de alto poder adquisitivo, consumen bastante en los puertos de artesanos y benefician a las empresas locales”, destacó.

Procedencias y estadía

Consultado por las rutas de los cruceros y procedencias de los turistas a bordo, Rojas explicó que todas las embarcaciones que cruzan el mar peruano viajan de norte a sur. Así, terminan la travesía en la Antártida, Oceanía o en Punta Arenas (Chile).

“Son viajes largos, de dos o tres meses”, recordó, tras indicar que estas naves suelen transportar turistas europeos y del segmento de jubilados.

En su arribo al Puerto de Paracas, mencionó que el barco suele permanecer 12 horas desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. En ese lapso, los viajeros aprovechan para realizar tours a la reserva de Paracas, visitan la Huacachina, sobrevuelan las Líneas de Nazca y acuden a las ferias de artesanías.

Peruanos también vuelven a los cruceros

De cara al 2023, Atrápalo reportó que los peruanos vuelven a realizar reservas de viaje en cruceros. Y es que, además del interés por retomar este tipo de actividad turística, también estarían aprovechando la rebaja de precios.

En la actualidad, dicha plataforma indica que los precios promedio de cruceros por persona oscilan entre US$ 300 y US$ 400. Antes de pandemia, el precio iba de US$ 600 a US$ 800 por persona.

Las rutas más demandadas por los peruanos son aquellas que incluyen paradas en el Mar Caribe; y la estadía promedio es siete días. Para el 2023, los meses preferidos de viaje son enero y febrero. Los grupos de viaje son principalmente familias y adultos mayores. En Perú, los pasajeros pueden abordar las embarcaciones en el puerto del Callao para iniciar su viaje.