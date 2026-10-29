El ahorro de agua y electricidad destaca entre las prioridades de quienes buscan viviendas sostenibles en Perú. Según un estudio de Insight Hunting SEO para Madrid Inmobiliaria, el 70% de las personas analizadas considera este beneficio al evaluar proyectos inmobiliarios, mientras que el 59% presta atención a los materiales de bajo impacto ambiental.

La investigación analizó información digital entre enero de 2024 y septiembre de 2026, con una muestra reportada de 1′651,301 personas. Entre los resultados también figura que el 40% considera la gestión de residuos durante la construcción, lo que muestra que el interés por la sostenibilidad comprende distintos aspectos del desarrollo de una vivienda.

El ahorro en servicios, entre las expectativas de los compradores

El componente económico también aparece en las consultas de los potenciales compradores. El estudio señala que el 42% espera reducir más del 30% de sus gastos mensuales en servicios, mientras que el 38% busca conocer cuánto podría ahorrar en sus recibos.

Otro aspecto que despierta interés es el valor futuro de la propiedad. El 39% de las personas analizadas quiere conocer cómo la sostenibilidad puede influir en el valor de reventa de una vivienda. Estas cifras muestran que las expectativas no se limitan al consumo de recursos, sino que también incluyen la posible incidencia de estos atributos en el valor del inmueble.

¿Cuánto puede ahorrar una vivienda sostenible?

Como referencia, Madrid Inmobiliaria cuenta con Residencial Balance, un proyecto ubicado en Surco que tiene certificación final EDGE Advanced. Según las estimaciones de diseño frente a un edificio de referencia, el proyecto registra un ahorro proyectado de 52.36% en energía y 53.82% en agua.

Estos porcentajes corresponden a proyecciones de diseño y no constituyen una garantía del ahorro que obtendrá cada propietario durante la operación de la vivienda. La distinción es relevante al comparar las expectativas de los compradores con los indicadores técnicos de un proyecto específico.

Transparencia y eficiencia, retos para el sector

Los resultados del estudio plantean un desafío para las inmobiliarias: comunicar con claridad las características de sus proyectos y sustentar los beneficios ambientales y económicos con indicadores verificables. Para los compradores, esta información permite comprender el alcance de las medidas sostenibles y evaluar distintas alternativas.

Además del consumo de agua y energía, el desarrollo urbano debe considerar factores como la disponibilidad de agua, la exposición a riesgos climáticos y la seguridad estructural.

En conjunto, los resultados muestran que el ahorro de recursos ocupa un lugar central en el interés por las viviendas sostenibles en Perú. Sin embargo, las expectativas de reducción de gastos y las proyecciones de eficiencia deben analizarse según sus alcances, para que los compradores cuenten con información clara al tomar decisiones inmobiliarias.