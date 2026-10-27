La venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana y Callao alcanzó las 23,626 unidades entre enero y septiembre de 2026, un incremento de 26% frente al mismo periodo de 2025, cuando se comercializaron 18,679 unidades. Según el reporte de Real Estate Data Analytics de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip), Lima Moderna concentró cerca del 47% del volumen adicional de las ventas, mientras que Lima Este registró el mayor avance porcentual.

El mercado también registró un aumento de la oferta y una mayor velocidad de venta. El inventario promedio creció 10%, de 53,097 a 58,315 unidades, mientras que la absorción mensual promedio pasó de 3.9% a 4.5%.

Como resultado, el tiempo estimado para agotar el stock disponible se redujo a 20 meses al cierre de septiembre, por debajo de la media histórica de 27 meses de los últimos cinco años.

Lima Moderna lidera la venta de viviendas nuevas

Entre enero y septiembre de 2026, Lima Moderna registró 9,575 viviendas vendidas, un crecimiento de 32% frente al mismo periodo de 2025. La zona concentró cerca del 47% del volumen adicional las ventas totales en Lima Metropolitana y Callao.

Por su parte, Lima Este presentó el mayor crecimiento porcentual (49%), al pasar de 536 a 800 unidades vendidas.

“Los resultados al tercer trimestre reafirman que la demanda de vivienda mantiene una trayectoria sólida y que el mercado está operando con niveles de eficiencia muy altos. Las familias encuentran hoy proyectos mejor adaptados a su capacidad adquisitiva y con una oferta que responde directamente a lo que el comprador busca en ubicación y funcionalidad”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de la Codip.

Lima Moderna concentró el 47% del incremento de ventas inmobiliarias.

Viviendas de entre 40 y 60 m² concentran el 49.4% de las ventas

Entre enero y septiembre, el 49.4% de las viviendas vendidas en Lima correspondió a unidades de entre 40 y 60 m². Además, los departamentos de dos y tres dormitorios concentraron cerca del 78% de las operaciones.

El área promedio de las viviendas comercializadas pasó de 66.1 m² en los primeros nueve meses de 2025 a 64.3 m² en el mismo periodo de 2026. Por su parte, el precio promedio por vivienda se ubicó en S/ 440,565.

Las viviendas comprendidas en el rango 4 de precios de la Vivienda de Interés Social (VIS), de hasta S/ 367,600, representaron el 43.8% de las ventas acumuladas.