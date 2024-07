Estos son: la formalización legal de edificios o condominios para el cumplimiento de normas, los derechos de los propietarios para construir pisos adicionales respetando las normas técnicas, las facultades para sancionar a propietarios que no cumplan normas de convivencia, el reporte de propietarios deudores de mantenimiento a la central de riesgos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y por último la creación del registro de administradores de edificios.

“Infocorp”

Sobre la central de riesgo, que podríamos resumir como “Infocorp”, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro, dijo a Gestión: “Hoy, la gran mayoría de edificios tiene el reglamento interno que se hizo inicialmente con el promotor y nadie lo ha actualizado, además, no tiene el peso. Por ejemplo, (los vecinos) no pagan las cuotas (de mantenimiento) y no pasa nada. Con esto, (la Junta de Propietarios) podrá establecer las sanciones o multas, definir las infracciones, y en caso algún propietario lo incumpla, por ejemplo, con el tema del mantenimiento, podrá ser enviado a centrales de riesgo”.

En concreto, se creará el Registro de Deudores de Cuotas de Mantenimiento (REDE), donde la Junta de Propietarios podrá registrar a aquellos deudores de tres o más cuotas mensuales por el mantenimiento de bienes y servicios comunes. El listado de propietarios morosos será reportado a la SBS.

Navarro recordó que la norma que regula a la Junta de Propietarios y reglamentos internos data de 1999, por lo que se hace necesaria su actualización.

Inscripción de la junta

Otro punto importante es que ahora se busca facilidades para crear la Junta de Propietarios.

“Es un procedimiento súper engorroso para que la Junta de Propietarios se registre en registros públicos. El costo puede ir entre S/ 2,000 a S/ 2,500. Además, toma varios días concluir el trámite, incluso semanas”, recordó el viceministro.

Lo que plantea el proyecto de reglamento, resalta Navarro, es que ya no será necesaria la escritura pública, solo bastará la firma del notario y se estima que tendrá un costo de alrededor de S/ 7. Incluso, se espera que el trámite concluya el mismo día. “Lo más importante es que ya le da el peso para que la junta pueda hacer operativo su reglamento interno”, apuntó.

Los plazos

Según lo dispuesto por el MVCS, la norma publicada establece un plazo de 10 días hábiles para que los ciudadanos envíen sus comentarios o sugerencias. Esto significa que hasta fin de mes se recibirán los aportes.

El viceministro comenta que una vez vencido dicho plazo, les tomará entre 15 a 20 días ya publicar el reglamento definitivo, es decir, prácticamente a finales de agosto . Aclaró que “la gran ventaja es que hemos trabajado el texto operativo con los notarios, los colegios profesionales, Sunarp, en general, con todos los stakeholders”.

Parte de la propuesta. La norma también propone la creación del Registro de Administradores de Edificaciones (RAE), a cargo del Ministerio de Vivienda. La base de datos tendrá información de las empresas o personas que se dedican a la administración de edificios, como el RUC, dirección, tiempo de actividad y el listado de edificaciones que administra.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.