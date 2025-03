Al respecto, Rolando Luna Victoria, gerente de inversiones de Faro Capital, consideró que la propuesta es positiva. Sin embargo, advirtió que las sociedades administradoras de fondos (SAF) podrían verse obligadas a cumplir ciertos requerimientos regulatorios, ¿a cuáles se refiere?

“El equipo de riesgo (de la administradora) va a crecer, porque hay mucha exigencia de reporte regulatorio en la SBS (que supervisa el sistema de pensiones) y que no tiene la SMV (que regula el mercado de capitales). Eso va a incrementar los costos”, señaló.

“La SBS regula además que la persona en la mesa de negociación debe tener el CFA nivel uno. Bueno, esos (profesionales) son más caros”, apuntó.

Es decir, la SAF no solo se tendría que contratar a más personal para elaborar los informes que exige el regulador, sino que los profesionales que administrarán los ahorros previsionales probablemente deberán acreditar un nivel alto de especialización.

Tomando esos costos en cuenta, cada SAF deberá evaluar si la inversión podrá ser compensada por los ingresos recibidos por la gestión de fondos previsionales, sostuvo Luna Victoria.

Así, consideró importante la participación de la SAF en la subasta de afiliados que siempre se realiza.

“¿Cómo hacer que el fondo mutuo que quiere competir crezca con todo el costo regulatorio, si es que no le permiten captar a los nuevos (afiliados)? Hay que pensarlo porque si no es rentable para los fondos mutuos (administrar ahorros previsionales) no van a entrar y van a seguir las cuatro AFP de siempre”, manifestó.