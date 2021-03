Con la finalidad de encontrar mayor confort al momento de trasladarse, muchos peruanos optan por comprar un vehículo nuevo. Los hay de todos los tamaños y precios, así como diversas alternativas en el mercado para financiar su valor.

Si una persona está pensando buscar financiar la compra de su vehículo, lo primero que debe tener en cuenta es su capacidad de pago, es decir de sus ingresos. En el caso de los créditos vehiculares, se debe demostrar capacidad de endeudamiento ante la entidad financiera para que de esa manera se otorgue un crédito, señaló Mario Miguel Vergara, profesor de finanzas de ESAN Graduate School of Business a Gestión.pe.

Acotó que es importante considerar la tasa de costo efectivo anual (TCEA) y compararla entre diferentes entidades. La tasa promedio actual en Perú es de 10.5% según datos de la SBS. Estas pueden variar dependiendo del riesgo de cada cliente. Vergara recomienda endeudarse en la moneda que se perciben los ingresos. Incluso, menciona que ciertas entidades bancarias brindan un crédito con el 0% de cuota inicial.

Fondos colectivos

En caso una persona no tenga historial crediticio y desee adquirir un vehículo nuevo, puede optar por un fondo colectivo, sistema financiero que existe hace setenta años en el Perú y está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Álvaro Chirinos, presidente del directorio de AutoPLAN sostuvo bancarizan al 75% de sus clientes, quienes entran a un grupo conformado por 180 personas que pueden adquirir un vehículo pagando una cuota fija durante 60 meses sin intereses, en lo que denomina un ahorro programado. De esa manera, cada mes tienen la opción de llevarse el vehículo por sorteo o remate (adelantando cuotas). El ejecutivo añade que el valor certificado en promedio de un auto es de US$ 15,000.

“Los Fondos Colectivos no recargan intereses. Además, no se fijan en el historial crediticio del cliente, porque es un ahorro. Incluso, aceptan personas no reconocidas por la banca. El 75% de la PEA es informal y no obtienen crédito, no porque sean malos clientes, sino porque la banca no reconoce a este sector”, comentó Chirinos. Asegura que ingresar al sistema de Fondos Colectivos, las personas podrán pagar mes a mes sus cuotas y constituir su historial crediticio.

Al mes los Fondos Colectivos que trabajan en Perú entregan 1,200 vehículos en promedio a sus clientes por cada mes. Del mismo modo, 2,500 peruanos ingresan a este sistema en el mismo lapso de tiempo.

Para registrarse a AutoPLAN es necesario solamente tener DNI porque los fondos colectivos no necesitan información crediticia previa.

Leasing vehicular

Otra alternativa de financiamiento de un automóvil nuevo es a través del leasing vehicular. Según Piero Pratolongo, CEO de la fintech Lizigo solo 3 de cada 10 automóviles nuevos se vende a través de entidades bancarias. Por ello, esta opción busca atender esa demanda insatisfecha.

Durante la vigencia del contrato, la empresa arrendadora será la propietaria del vehículo. Esta podrá ser transferida al cliente luego de haber cumplido el cronograma de pagos y las condiciones establecidas en el contrato, explica el CEO de Lizigo. Se puede financiar entre tres a cinco años.

“Para acceder se pueden poner en contacto con Lizigo. Después se realiza una validación en la base de datos para identificar si el cliente cumple con los requisitos establecidos. De ser positivo, se realiza una cita en la sala de ventas para exponer los beneficios y las condiciones del financiamiento. En esta reunión se utiliza inteligencia artificial para evaluar la actitud del cliente. Todo ese proceso, hasta la entrega del vehículo se puede realizar en un plazo de 48 horas”, señaló.

Entre los beneficios que ofrece este sistema es que el precio incluye la póliza de seguros, un monitoreo mediante GPS las 24 horas y mantenimientos. También stock en tienda. Asimismo, el cliente puede devolver la unidad en cualquier momento.

Concesionarios

Para adquirir un auto nuevo hay otras entidades financieras, además de los bancos. Toyota del Perú posee la financiera Mitsui Auto Finance (MAF), especializada en créditos vehiculares.

Aaron Vento, Gerente de Ventas de Toyota Mitsui comenta que Toyota Life es un crédito vehicular que le permite a los clientes cambiar su vehículo por uno nuevo cada dos o tres años. Los asesores evaluarán al posible comprador y podrán contar con cuotas mensuales competitivas.

“El cliente podrá manejar un cero kilómetros cada 2 o 3 años. Además, obtener cuotas mensuales de hasta 45% menos que en un crédito tradicional. Al mantener el vehículo durante el mejor período de su vida útil, minimiza los gastos de mantención y reparaciones, beneficiándose de la garantía del fabricante”, indica Vento.

Asimismo, cuenta con seguro vehicular durante la vigencia del crédito y al final del plazo existe la opción de renovar o mantener el auto.