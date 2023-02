Actualmente destinamos más dinero para adquirir los mismos bienes de siempre (comida, movilidad, servicios y ropa). El impacto de la inflación es que nuestro salario real es menor, es decir, en enero se este año gastamos más que en enero 2022 comprando exactamente las mismas cosas que necesitamos.

Por lo tanto, tenemos que entender que será más difícil ahorrar y debemos implementar estrategias diferentes para lograrlo, según indicó Alfredo Marín, sub gerente de Pasivos Retail de BanBif.

Además, explicó que el ahorro depende del ingreso que recibimos y del gasto que ejecutamos, si recibimos el mismo monto mensual y gastamos más, ahorramos menos o no ahorramos. Incrementar nuestros ingresos no siempre es posible pero controlar el gasto sí, es aquí donde debemos accionar en el control del gasto, para mantener sanas nuestras finanzas personales.

Por ello, el directivo destacó tres herramientas muy útiles para tener el control de nuestras finanzas personales:

a) Elaborar un presupuesto mensual

En Excel donde anotas los ingresos, todos los gastos que además los clasificas en tres tipos: gastos útiles (sin alguno no puedes vivir adecuadamente, comida, luz, agua, movilidad, internet, etc), gastos necesarios (que puedes diferirlos o programarlos) y gastos de recreo (obedecen a un gusto, deseas comer en la calle, hacer un regalo, etc o un desorden, te levantas tarde 15 veces al mes y cada vez debes tomar un taxi, desayunar en el trabajo y como no tuviste tiempo de hacer tu lonchera debes almorzar en la calle, etc.) Luego restas los gastos de los ingresos y tomas decisiones.

b) Ahorrar en forma automática

Como lo viable es ahorrar antes de gastar y no ahorrar lo que te queda luego de gastar, lo mejor es usar una herramienta simple del banco donde tienes tus ahorros, programas el cargo automático de tu cuenta sueldo por ejemplo y lo abonas a una cuenta diferente de ahorros, esto debe ser programado el mismo día que te abonan el sueldo, de este modo solo gastas según tu presupuesto lo que queda.

c) Visualiza tu saldo

Primero debes poner tus ahorros en una entidad que tenga dos características, sólida y rentable, por eso debes buscar e indagar, pues de ese balance depende que tu dinero crezca. Luego debes mirar mes a mes cuánto crece el saldo, es más fácil cuándo es una cuenta de ahorros remunerada porque los intereses se agregan a capital mes a mes y si optaste por un depósito a plazo al final del periodo suele verse los intereses, salvo que optes por el abono mensual, pero tu TREA será menor a la TEA.

Recuerda que tus ahorros deben estar divididos por lo menos en dos partes, tu “fondo de reserva” que debería tener el equivalente a lo que gastas en cuatro meses y el segundo fondo tus ahorros en general, es decir el que usaras como capital para emprender, invertir, comprar un activo, etc.