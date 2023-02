Pese a las continuas alzas de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva (BCR), la inflación en Perú fue de 8.46% en los últimos 12 meses, la más elevada en 26 años, lo que representa un fuerte golpe para el bolsillo de los ciudadanos.

En este escenario, el primer error que cometen los peruanos en el manejo de su dinero es dejar de lado la elaboración de un presupuesto, no proyectan al menos sus ingresos ni sus gastos del mes, lo cual hace difícil regirse a un orden financiero, dijo Jorge Carrillo Acosta, experto en Finanzas de Pacífico Business School.

Asimismo, señaló, no utilizan herramientas que faciliten el registro de estos movimientos mensuales, sea una aplicación móvil avanzada, una hoja de Excel o un cuaderno donde apuntar este balance.

Los peruanos no tienen el hábito de hacer un presupuesto y este es su principal error, pues no les permite llegar tranquilos a fin de mes ni, mucho menos, ahorrar un porcentaje de sus ingresos, comentó Arturo García, docente de ESAN.

“Y este es el segundo gran error, no ahorrar por lo menos el 10% de lo que gana en neto para armar un fondo de emergencia ante un imprevisto o en caso pierda su empleo, sobre todo, ahora que muchos han utilizado su CTS”, mencionó.

El docente recomendó que el ahorro sea el primero en ser asignado pues los peruanos suelen reservar una parte de lo que les sobra tras sus gastos del mes y, en la mayoría de casos, no queda ningún excedente.

“Si no les queda nada para ahorrar, pueden empezar ajustando sus gastos, si antes comían con S/ 100, podrían hacerlo con S/ 90″, agregó.

Para Carrillo, el tercer error más común es no hacer comparaciones para tomar una decisión, sea de ahorro, inversión o gasto. Por ejemplo, suelen hacer compras de última hora, eso conlleva a que adquieran algo más caro y no necesariamente será el mejor producto, añadió.

El cuarto error es gastar más de lo que ganan y financiar dicho exceso endeudándose con su tarjeta de crédito, expresó García. La gente toma sus líneas de crédito como una extensión de sus ingresos, pero debería ser solo un medio de pago, lo que se utiliza en el mes se paga al finalizar ese periodo, acotó.

Y, según Carrillo, el último error más usual es no llevar un control del presupuesto del mes. Hay quienes dan el primer paso para elaborar su presupuesto, aunque no lo monitorean, entonces no saben si lo están cumpliendo o no, manifestó.

