Llegar a fin de mes con menos dinero del presupuestado puede ser más común de lo que piensa y se debe, en gran medida, a pequeños gastos recurrentes durante el mes que, aunque parezcan inofensivos, se acumulan y desequilibran nuestro presupuesto mensual.

Pequeñas compras diarias como cafés, pedidos de comida por delivery, suscripciones que ya no usamos y gastos en aplicaciones de taxi son algunos ejemplos de los gastos hormiga . Al reducir nuestra capacidad de ahorro, generan una mayor dependencia del crédito y pueden reflejarse negativamente en nuestro historial crediticio.

“Estos son gastos hormiga y no son necesariamente malos por sí mismos, por lo que no es urgente eliminarlos totalmente de la cotidianidad. Sin embargo, sí es clave reconocer que pueden traer problemas con el manejo de nuestro dinero si no somos conscientes que la suma de estos gastos tiene un impacto en nuestro ahorro y manejo de las finanzas.”, afirma Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

¿Cómo manejar los ‘gastos hormiga’?

El gerente comercial de Experian Perú explica que estos gastos pueden variar según el nivel de ingresos de cada persona, pero comparten un rasgo en común: no suelen estar presupuestados. Por ello, comparte estas claves para evitar llegar a quincena del mes sin dinero: