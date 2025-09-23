Pequeñas compras diarias como cafés, pedidos de comida por delivery, suscripciones que ya no usamos y gastos en aplicaciones de taxi son algunos ejemplos de los gastos hormiga. Foto: Freepick
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Llegar a fin de mes con menos dinero del puede ser más común de lo que piensa y se debe, en gran medida, a pequeños gastos recurrentes durante el mes que, aunque parezcan inofensivos, se acumulan y desequilibran nuestro presupuesto mensual.

Pequeñas compras diarias como cafés, pedidos de comida por delivery, suscripciones que ya no usamos y gastos en aplicaciones de taxi son algunos ejemplos de los gastos hormiga. Al reducir nuestra capacidad de ahorro, generan una mayor dependencia del crédito y pueden reflejarse negativamente en nuestro historial crediticio.

“Estos son y no son necesariamente malos por sí mismos, por lo que no es urgente eliminarlos totalmente de la cotidianidad. Sin embargo, sí es clave reconocer que pueden traer problemas con el manejo de nuestro dinero si no somos conscientes que la suma de estos gastos tiene un impacto en nuestro ahorro y manejo de las finanzas.”, afirma Aldo Saavedra, gerente comercial de Experian Perú.

LEA TAMBIÉN: ¿Las deudas con las entidades financieras se heredan?

¿Cómo manejar los ‘gastos hormiga’?

El gerente comercial de Experian Perú explica que estos gastos pueden variar según el nivel de ingresos de cada persona, pero comparten un rasgo en común: no suelen estar presupuestados. Por ello, comparte estas claves para evitar llegar a quincena del mes sin dinero:

  1. Monitorea tus gastos y evalúa patrones de consumo: lleve un registro de sus gastos y calcule cuánto representan los .
  2. Reduce gastos no esenciales: priorice sus gastos, clasificándolos en “vitales”, “necesarios” y “gustos o compras prescindibles”. Así podrá identificar cuáles pueden eliminarse.
  3. Crear un presupuesto claro: organice sus ingresos destinándolos a necesidades esenciales, deseos razonables y ahorros o deudas. Haga un seguimiento mensual para ajustar según sea necesario.
  4. Adoptar estrategias efectivas: Use métodos como el de los 30 días, donde esperas un mes antes de realizar una compra para evaluar si realmente la necesitas; o el método 50/30/20, asignando 50% de tus gastos a necesidades, 30% a deseos y 20% a ahorro y pago de obligaciones.
  5. Consulta periódicamente tu historial crediticio: revise su perfil financiero en plataformas como Mi Sentinel (), que le permite monitorear deudas pendientes u olvidadas, activar alertas y recibir notificaciones sobre actividades sospechosas en sus cuentas.

