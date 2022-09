El primer fondo mutuo que invierte en criptomonedas (minería de bitcoin) alista su ingreso al mercado local, dijo José Luis Cabrera Fuster, gerente de Inversiones de El Dorado Asset Management SAF.

En las siguientes dos semanas recibiría suscripciones de inversionistas y empezaría a desplegar su capital en centros de datos, arrendamientos de tierras e infraestructura energética para desarrollar operaciones mineras de esa criptomoneda, señaló.

Este fondo de fondos público abre las puertas a nuevas alternativas como los activos digitales, enfatizó. Ello difiere de las inversiones tradicionales en acciones o bonos, respaldados por las empresas que los emiten, o en bienes raíces.

Custodio

Dirigido a inversionistas institucionales, el fondo está regulado, pues tiene registro en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Este instrumento ofrece transparencia de información sobre el valor cuota diario y las inversiones realizadas, y tiene un custodio auditado anualmente por PwC, detalló Fuster.

Sin embargo, El Dorado Asset Management, administrador del fondo, advierte que la supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión en un fondo mutuo.

Volátil

El bitcoin es muy volátil. Tras cotizar en US$ 31,500 en julio del 2021, alcanzó un pico de US$ 64,400 en noviembre de ese mismo año. Desde entonces ha descendido a niveles de US$ 20,000.

Evolución del bitcoin en últimos cinco años (Fuente: Yahoo Finance)

Un inversionista debe sopesar cuidadosamente el objetivo de inversión, riesgos, cargos y gastos del fondo antes de emprender, dijo el gestor.

Karina Chinguel, asociada senior de Vodanovic Legal, corroboró que es la primera vez que un fondo mutuo local invierte en activos o fondos que, a su vez, apuestan por la minería de bitcoin u otras criptomonedas.

La autorización del regulador radicaría en que no cualquier inversionista puede adquirirlo, sino aquellos con la capacidad de analizar el riesgo, como aseguradoras o entidades previsionales, sostuvo.

Pequeño inversionista

“Estar enfocado en este sector de inversionistas reduce el nivel de tutela de la SMV, porque los institucionales son más sofisticados, poseen cierto grado de conocimiento del instrumento y cuentan con políticas internas de cómo hacer sus portafolios; no pueden invertir en cualquier opción”, agregó.

Para Chinguel, este es un primer paso dirigido a institucionales, pero también es buena señal para el mercado y el inversionista retail.

El inversionista grande y experto ha estudiado los riesgos de esta inversión y los considera tolerables, lo que podría incentivar al pequeño a seguir sus pasos, acotó.

El Dato

Advertencia. La nota es de carácter informativo. Gestión es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países.