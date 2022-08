“(En Perú) también aconsejamos que los usuarios de criptomonedas hagan sus inversiones con capital de riesgo, con dinero que podrían perder por malas decisiones o la volatilidad del activo; no vamos a recomendar a alguien que venda una casa o se endeude con el banco para tomar una posición de alto riesgo como esta”, dijo Maximiliano Hinz, CEO de Binance Latinoamérica.

“También se sugiere que la gente estudie para empezar a invertir en criptoactivos, que ingrese a la plataforma de inversión con poco dinero y vaya aumentando su patrimonio a medida que gana experiencia”, agregó.

Binance es la mayor plataforma de negociación de criptomonedas a nivel global y también en el país.

Cuestionamientos

Ante los cuestionamientos a las criptodivisas, el ejecutivo sostuvo que estas guías, así como la autorregulación, son necesarias para generar confianza en el inversionista, considerando su volatilidad.

En efecto, en noviembre del 2020, el bitcoin, la criptomoneda más negociada, cotizó en US$ 19,625. Luego, en octubre del 2021, tocó un pico de US$ 65,000, desde el que cayó al actual US$ 24,290.

Autoridades mundiales se han pronunciado en contra de las criptodivisas. El FMI, por ejemplo, advirtió que considerarlas como una moneda oficial sería un peligro para la integridad del mercado y la protección al consumidor.

El Banco Central Europeo afirma que el bitcoin no es una opción ideal para pagos, incluidos los transfronterizos, ni será una solución que desplace al uso de efectivo. Incluso en países como China, Argelia, Egipto o Bolivia está prohibida la transacción de criptomonedas.

Regulador peruano

Hinz afirmó que Binance busca cumplir la regulación de los países a los que ingresa, pues así podrá ofrecer al usuario una plataforma más transparente para operar.

En Perú las criptodivisas no están reguladas (ver El dato), pero Binance está llana a acatarla cuando se introduzca.

“Si hay regulación (en Perú) nosotros nos inscribimos, no escapamos; pero si esta no existe, no podemos registrarnos y optamos por la autorregulación”, precisó el CEO.

Binance está regulada en más de siete países, añadió.

“Incentivamos la charla con los reguladores de todos los países donde transamos, en busca de un ambiente de operación seguro, aunque todavía no hemos tenido conversaciones con el regulador peruano”, acotó.

Pagos

Sobre los productos que ofrece esa exchange en el país, destacó Binance pay, mecanismo que permite generar un QR para que las personas paguen con criptomonedas en diversos comercios que aceptan los activos digitales.

Negocios vinculados a turismo tienen mucho interés en este medio de pago, así como agencias para comprar tickets de avión, venta de productos tecnológicos, recargas digitales de tarjetas para celulares o para cuentas de juegos virtuales, enumeró.

Además, se trabaja en el ingreso a empresas de consumo masivo, comentó. En el horizonte de corto plazo, se buscará introducir en Perú la tarjeta de débito de Binance, reveló.





El dato:

Regulación. La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) precisó que las criptomonedas no están bajo su ámbito de regulación, por lo que descartó que una norma marco esté en su agenda. Indicó que la SBS sería la encargada de establecer un marco regulatorio para ese mercado.





Precisiones:

Advertencia. Esta nota es de carácter informativo. Gestión es un medio de comunicación, no promociona, respalda ni recomienda ninguna inversión en particular. Las inversiones en criptoactivos no están reguladas en algunos países.