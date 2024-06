A diciembre del 2023 en el Perú habían más de 6 millones de tarjetas de crédito emitidas por el sistema bancario, con un saldo de crédito utilizado por S/ 22,000 millones. Ello demuestra que un gran número de personas usa este método de pago, una herramienta muy útil siempre que se aproveche adecuadamente.

Alfredo Marín, subgerente de productos pasivos minorista de BanBif, señaló que la tarjeta de crédito permite financiar por un promedio de 30 días sin costo financiero cuando lo usas para pagar en una sola cuota lo adquirido, aprovechar ofertas, devoluciones, programas de puntos por dinero, etc.

Asimismo, ayuda a dar visibilidad a la capacidad de endeudamiento de una persona y es el primer producto que se usa para acceder al mercado financiero y generar récord o comportamiento crediticio.

En ese sentido, el directivo brindó algunas recomendaciones para evitar sobre endeudarte con la tarjeta de crédito:

¿Cómo usar debidamente la tarjeta de crédito?

Debe ser usada para ser pagada dentro del ciclo de facturación mensual y eventualmente financiar en varios meses la adquisición de un producto no presupuestado, pero que su obtención es muy necesaria. Por tanto, no es conveniente usarla para financiar víveres, alimentos, bienes de aseo que deben tener un presupuesto mensual porque si no se traslada gasto del mes comprometiendo a periodos futuros y eso desordena cualquier presupuesto.

Se debe tener mucho cuidado con el uso de la tarjeta de crédito debido a que podría generar sobre endeudamiento a la persona porque toma dinero de un tercero y si no se es ordenado pueden presentarse problemas que afecten las finanzas personales.

¿Cuántas tarjetas de crédito se sugiere tener?

Lo recomendable es tener solo dos tarjetas de crédito porque las necesidades son casi ilimitadas y si la persona cuenta con un número mayor de tarjetas, te pueden llevar a que las uses y generar algún desequilibrio en tus finanzas.

¿Conviene tomar efectivo de la tarjeta de crédito?

Si la persona necesita efectivo, siempre será mejor un préstamo que disponer dinero de una tarjeta de crédito, dado el costo de la tasa de interés, pero cuando se trata de una emergencia se puede disponer de la tarjeta de crédito y luego pagarlo con un préstamo, lo antes posible.

Esta situación se evita construyendo un fondo de reserva. “Cuando dispongas de dinero en efectivo con tu tarjeta de crédito, estás tomando un crédito que en muchos casos registra tasas de intereses altas”, dijo.

¿Puedo usar la tarjeta para pagar la totalidad de mis gastos?

Por una cuestión de orden y conveniencia, muchas personas buscan pagar todo con la tarjeta y pagan la totalidad en una sola cuota, beneficiándose con los puntos, millas y financiamiento sin costo desde el momento del consumo hasta la fecha de pago, esto demanda de la persona una buena disciplina financiera. La tarjeta de crédito ofrece beneficios como cash back, puntos y descuentos, comentó Alfredo Marín.

¿Debo pagar el mínimo o el total del consumo mensual?

Una ventaja de la tarjeta de crédito es que cuando no tienes todo el importe para pagar, puedes elegir entre pagar el mínimo y no todo el consumo del mes. Sin embargo, no se recomienda pagar el mínimo, porque incluso la misma tarjeta te advierte en el estado de cuenta cuál es el efecto, pero en contados casos es de gran ayuda.

¿Puedo reprogramar el pago de la tarjeta de crédito?

Si estás ante un problema de pago, que va más allá del mes o es estructural conviene conversar con el acreedor para buscar una reprogramación que ayude a calzar el flujo de pagos con los ingresos.

De otro lado, el directivo explicó que la tarjeta de crédito y débito son productos distintos, la diferencia radica en dos puntos claves: la tarjeta de crédito es un instrumento de crédito, es decir no se requiere tener dinero propio para usarlo, la tarjeta de débito no puede ser usada si no tienes tu propio dinero previamente; la tarjeta de crédito permite beneficios diversos, como fraccionar una compra, diferir el pago, etc. con la tarjeta de débito todas las compras se procesan en una sola cuota y te la debitan.

Finalmente, se requiere de mucho orden, de lo contrario podría generarse un gran problema financiero, que puede convertirlo en no elegible para otros créditos, sabiendo que el crédito más importante es el de la vivienda propia y hay una ventana de tiempo laboral para tomar una decisión financiera de ese tipo.

