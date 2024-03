¿Cómo llega Financiera Credinka a acogerse al programa de fortalecimiento de las microfinancieras 2023?

Tuvimos un año medio complicado en el 2023, explicado principalmente por los conflictos sociales en el sur del país, que tuvieron un impacto significativo en Financiera Credinka , pues se quemaron algunas oficinas nuestras, sobre todo, en Puno , y tuvimos agencias paralizadas prácticamente en todo el primer trimestre. Esta situación pegó en la cartera de créditos, lo que afectó los resultados de la compañía, y a raíz de ello se requirió un proceso de fortalecimiento patrimonial .

¿Cómo será ese proceso?

La Superintendencia (de Banca, Seguros y AFP ) ya nos dio el visto bueno para aplicar al programa de fortalecimiento (patrimonial para las microfinancieras), el cual implica la inyección de recursos por casi S/ 13 millones, monto en el que se incrementaría el patrimonio de la empresa. De esos S/ 13 millones, unos S/ 4 millones lo ponen los accionistas de la financiera y los S/ 9 millones restante los coloca el Estado , quien, a través de Cofide , comprará bonos subordinados. Consideramos que con ese nuevo aporte, ya estaríamos preparados para afrontar el 2024.

¿Y qué planes vienen, tras la decisión de ingresar al esquema de fortalecimiento patrimonial?

Este año esperamos crecer 7% en colocaciones de créditos en el rubro de la micro y pequeña empresa ( mype ), principalmente en los segmentos comercio , servicios y pecuario . Hoy tenemos participaciones menores en los préstamos de consumo e hipotecarios , de los cuales estamos saliendo con el objeto de especializarnos mucho más en mypes. Con ese fin modernizamos nuestro core bancario vía la implementación del sistema Topaz, lo cual nos posibilitará elevar la agilidad y la flexibilidad para brindar un mejor servicio a los clientes. También se modernizó nuestro aplicativo Ayni Móvil, justamente para aprobar y desembolsar los créditos en el mismo lugar, donde están los clientes, entre otros.

¿Por qué se enfocarán en los créditos mypes?

Hoy el peso de los préstamos a pequeña empresa es de casi 50% y a microempresa , 39%. La idea es que (los créditos a la) microempresa lleguen a ser casi el 50% del portafolio. Consideramos que en mypes hay una oportunidad mucho más grande, sobre todo porque tiene un impacto de corto plazo en la mejora de nuestros clientes. Los prestatarios de microempresas tienen un ticket promedio de S/ 4,000 soles y los de pequeña empresa , S/ 20,000, En ambos casos, son préstamos de capital de trabajo a un plazo de 12 a 18 meses. Se trata de créditos de alta rotación. En vivienda, es probable que lancemos algún préstamo de mejora de inmuebles, pero no (como créditos) Techo Propio o Mivivienda .

Estos clientes mypes históricamente son buenos pagadores, pero el año pasado fue duro para ellas por la convulsión social que golpeó muchos negocios de la zona sur del país , que estuvieron cerrados por varios meses, sobre todo en Puno, lo cual perjudicó sustancialmente su capacidad de pago y tuvieron que reinventarse. La afección fue más para los pequeños empresarios porque las microempresas se reinventan más rápido y tienen un capital expuesto menor. Financiera Credinka está en el sur del país, nuestra cartera (crediticia) fuerte se encuentra entre Cusco , Apurímac , Puno y en menor medida Tacna y Moquegua , y Cajamarca . La conflictividad social tuvo un impacto fuerte, pero ahora observamos que las colocaciones se están reactivando.

LEA TAMBIÉN: Credinka se acoge a fortalecimiento patrimonial de microfinancieras

Campaña escolar

¿Cómo está la colocación de préstamos mypes por campaña escolar 2024?

Se nota una mejora en esta campaña escolar y eso que recién está en pleno proceso. Los desembolsos que hace (Financiera) Credinka para esta campaña están mejorando más en relación a similar campaña del 2023. Incluso los montos de los préstamos podrían duplicarse en esta campaña. Esperamos colocar S/ 60 millones en esta campaña frente a los S/ 40 millones que otorgamos (en préstamos) en la campaña del año pasado. Estos prestatarios están tomando sus créditos a un año y los prepagarían en tres meses para tomar otros. Hay que recordar que en este mismo periodo del 2023 estábamos en pleno conflicto social en el sur, lo cual ahora no está ocurriendo. Asimismo, creo que faltaría un programa para incorporar al sistema (financiero ) a los que no son clientes, impulsando así la bancarización .

¿Cómo operaría ese programa?

Así como hay un programa Impulso (My)Peru direccionado a clientes del sector (financiero) golpeados, sería conveniente un programa dirigido a nuevos clientes (no bancarizados) que permita su incorporación al rubro para generar su historial crediticio y después, el sector privado (las entidades financieras) los acompañarán en su crecimiento. Por el nivel de informalidad existente, ir a bancarizar a estos clientes se asume mucho riesgo, entonces, (el Estado) se podría garantizar una parte de los créditos de estos clientes no bancarizados, y esta cobertura estatal puede permitir asumir ese riesgo a tasas de mercado no muy altas. Al jalar a esos clientes no bancarizados al rubro formal, se evitará los problemas (que enfrentan estas personas) con los préstamos gota a gota.

LEA TAMBIÉN: Microfinancieras piden que mayores exigencias de capital se prorroguen al 2028

Clientes vuelven a depósitos a plazos más largos para asegurarse tasas aún altas

¿Prevén expandirse a otras zonas del país?

Sí, estamos en proceso de descentralización de las colocaciones de crédito, la parte norte del país nos parece una oportunidad interesante, toda vez que estamos bien focalizados en el sur. Ahora que el Fenómeno de El Niño está bajando (probabilidad es que sea débil) es una buena oportunidad para repotenciar las colocaciones en Cajamarca, Piura y Tumbes , donde tenemos una presencia menor y seguramente enfatizaremos el proceso de crecimiento.

En productos pasivos, ¿notan alguna mejora en depósitos a plazos?

Ahora no observamos precancelaciones de depósitos a plazos , y más bien vemos que los depósitos (a plazos se están recuperando y los clientes están interesados en plazos más largos, posiblemente para asegurar tasas de interés altas en estos momentos, pues las tasas irán bajando en línea con la tasa de referencia. También, estamos notando que muchos clientes de ahorros están retornando a depósitos a plazos (más largos) para asegurar tasas altas y usar los intereses que se pagan mensualmente para sus gastos corrientes . Esto se nota mucho en Lima . Consideramos que es una oportunidad interesante poner los recursos monetarios a dos o tres años para asegurar buenos rendimientos, pues aún quedan tasas por encima de 6%, 7%, incluso 8%.

¿Cuándo revertirán los resultados negativos las empresas financieras?

Creo que los tres últimos años fueron duros para el sistema (financiero) en general, por lo que ya conocemos (pandemia, conflictos sociales, inflación , recesión ), y en nuestro caso particular, también. Ahora, tal vez uno de los temas es que las espaldas patrimoniales que tienen algunos accionistas son distintas. Entonces, está claro que el respaldo internacional que tengan bancos e instituciones financieras les permiten manejar shocks como los vividos. Estos choques fuertes de pandemia terminaron, los conflictos sociales se están apaciguando y esperemos que el tema político ayude a que se apacigüen más; además del descenso de la inflación y de las tasas de interés. Parece que estamos aterrizando y llegando a una fase de mayor tranquilidad, y espero que sea el punto de inflexión para que todo el sector crezca. Una pequeña muestra puede ser esta campaña escolar en que vemos crecimiento y reactivación de sectores económicos. Aguardamos ese sea el punto de inflexión para el sector en general.

LEA TAMBIÉN: Aumento de provisiones licúan a la mitad ganancias de financieras