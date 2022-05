Con el nivel actual de inflación, los depósitos a plazo fijo no compensarían la pérdida del poder adquisitivo que se tiene; sin embargo, sí se puede tomar como una opción para ahorro bajo ciertos casos, señaló Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC.

Mencionó que, en general, todas las tasas de plazos fijos estarían por debajo de la inflación, lo que significa que un ahorro en este tipo de instrumentos terminaría con rendimiento negativo real (en simple, descontar la tasa de interés de la inflación), siendo este un desincentivo para los depósitos.

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la mayor tasa (TREA) por depósito (de S/ 5,000) a plazo a 360 días en el sistema financiera es de 6.75% (Financiera Oh) al 4 mayo, interés por debajo al nivel actual de inflación a doce meses (8.62% a nivel nacional, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática).

“Hoy entendemos que el proceso inflacionario va a ser un poco largo, quizá permanezca algunos años, por lo que no va a haber una forma ciertamente idónea para cubrirse de este escenario. Por ahora, en plazos fijos, vamos a estar en pérdidas, pues nuestro dinero no aumentará lo suficiente para compensar el aumento de precios. No se espera que las tasas de estos depósitos equiparen los niveles de inflación”, apuntó.

En el mismo sentido, Nicolás Mendoza del Solar, gerente general de rebajatuscuentas, señaló que para un rendimiento eficiente de los ahorros, las tasas de los depósitos deberían cubrir el nivel de inflación.

“Hay que tener en cuenta que el rendimiento real del depósito es aquel que se descuenta de la inflación. Por ejemplo, si un depósito a plazo paga 4%, en realidad la rentabilidad es de -4%, si se toma en cuenta el último dato de inflación a abril (8.62%)”, agregó.

Fuente: SBS. Monto: S/ 5,000.

Sin embargo, indicó Ojeda, si se quiere disponer de los ahorros en un periodo corto de tiempo, sí sería recomendable optar por un depósito a plazo fijo.

“Se puede disponer del dinero, con una rentabilidad asegurada, en un plazo corto. En ese sentido, la decisión va a depender de para qué se esté ahorrando y de cuando se necesite el dinero. Se recomienda comparar las tasas que ofrecen distintas instituciones financieras a través del aplicativo de la SBS y que los depósitos sean en entidades reguladas, para no correr ningún tipo de riesgo”, agregó.

Del Solar señaló que optar por un depósito a plazo fijo también pasa por el perfil de inversión de la persona, pues las de postura más conservadora, posiblemente tengan a los depósitos a plazo fijo como su primera opción.

“Es muy complicado pasar de opciones seguras a otras que tienen un componente nítido de riesgo. Habrán personas que estén dispuestas a no compensar la inflación, con tal de no arriesgar sus recursos”, indicó.

Mencionó, además, que de tener montos considerables a depositar a un plazo largo, se podría negociar la tasa de interés, ello en favor de cubrir la inflación.

“Si se pasa un cierto umbral de dinero se puede negociar la tasa sobre todo si se compromete a estar en un plazo mayor. Es distinto ir al banco con S/ 10,000 o con S/ 100,000 o S/ 500,000 para mi depósito, al igual que si se deja el dinero a un año que a cuatro”, afirmó.

¿Y si es en dólares?

Ojeda señaló que, al igual que con los depósitos en soles, se tiene que tener presente para qué se está ahorrando. “Si se quiere ahorrar en dólares para pagar algo en soles posteriormente, entonces se debe considerar que las tasas en esta moneda (dólares) son bastante bajas en comparación a las de la moneda local. Si el objetivo es un gasto en esa divisa, entonces es válido”, apuntó.

Según la SBS, al 4 de mayo, la tasa en dólares más alta a 360 días en el sistema financiero es de 2.5% (Banco Falabella) si se trata de un depósito de US$ 3,000.

Fuente: SBS. Monto: US$ 3,000.

Otras opciones

A pesar del clima de incertidumbre política y coyuntura geopolítica externa, indicó Ojeda, si el horizonte es a largo plazo, optar por renta variable a través de la compra de acciones o un fondo mutuo dedicado principalmente a estas es un opción a considerar.

“Es una buena opción siempre y cuando el horizonte sea por muchos años. Más que renta fija, la opción sería en renta variable, y sobre todo si son en opciones del extranjero. Una alternativa interesante es colocar dinero en el fondo 3 sin fin previsional”, afirmó.