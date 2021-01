Si eres un trabajador independiente y prestas tus servicios profesionales, recuerda que obligatoriamente deberás emitir tus recibos por honorarios electrónicos. Para ello, deberás contar con tu Clave SOL con el fin de acceder a la plataforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) Operaciones en Línea.

No olvides que desde el 1 de abril de 2017, quienes brindan sus servicios tienen que emitir sus recibos de forma electrónica. Si por motivos no previstos (causas que no son responsabilidad del trabajador) tienes que emitir recibos por honorarios en formatos impresos (por imprenta autorizada), no olvides que de todas maneras deberás registrarlos en el portal de la Sunat.

REQUISITOS

Haber registrado en tu RUC rentas de cuarta categoría.

Contar con Clave SOL.

PASOS PARA EMITIR UN RECIBO POR HONORARIO ELECTRÓNICO

Ingresa a Sunat Operaciones en Línea o simplemente haz CLIC AQUÍ .

. Una vez que estés en la página deberás ingresar tu RUC, usuario, contraseña y darle cli en “No soy un robot” e iniciar sesión.

Después selecciona “Emisión de RHE”.

Inmediatamente, completar la información de la persona o empresa al que hemos prestado el servicio. Deberás seleccionar el tipo de documento de identidad del usuario (sin documento, DNI, carné de extranjería, RUC, pasaporte o cédula diplomática de identidad). En el caso elijamos RUC, coloca el número y haz clic en “Validar RUC o DNI” y aparecerá automáticamente la razón social, luego clic en “Continuar”.

Posteriormente, te direccionará a una ficha en la que deberás completar varios datos: descripción del tipo de servicio, medio de pago, tipo de moneda, monto total de los honorarios y si está sujeto a la retención del impuesto a la renta. Cabe precisar, que la fecha de emisión sale de forma automática el día que se hace el trámite. Ahora da clic en “continuar”.

Luego aparecerá un borrador del recibo por honorario electrónico que deberás revisar. Si todo está conforme, haz clic “emitir” y listo.

(Foto: Captura de Youtube Tributa y Consulta)

Si deseas, puedes enviar esta información por correo electrónico, descargarlo en formato PDF o imprimirlo.