Siempre nos han aconsejado que endeudarse o apalancarse, como se diría en el argot financiero, no es bueno. No obstante, el endeudamiento es una herramienta muy importante y es una parte fundamental del desarrollo de la teoría y práctica financiera, pero ¿qué hacer para que no se nos salga de control?

Ricardo Gallo, gerente general de Inandes Grupo Financiero, compartió algunas recomendaciones para salir airoso en el uso de esta herramienta.

Disciplina respecto al flujo de caja

En principio, se debe desarrollar disciplina respecto al uso del endeudamiento. A veces, las personas se precipitan por realizar compras de objetos que muchas veces no necesitan y las adquieren por un impulso.

Para ello, llegan a fraccionar el pago del producto en cuotas o tomar créditos sin considerar el flujo disponible que pueden tener en sus cuentas bancarias.

“Confiamos que todo irá bien y que tendremos ese flujo disponible por todo el tiempo que nos indiquen y damos nuestro consentimiento. El problema obviamente ocurre cuando los flujos reales no alcanzan. Nunca tomes una deuda que no puedas pagar”, dijo.

Negocia con tus acreedores:

Gallo menciona que si quieres mejorar las condiciones o mantener una buena relación con tus acreedores, nunca cortes la comunicación. Un buen contacto te puede permitir, en el caso de que mantengas tu récord de pagos, en mejorar las condiciones.

“Si tienes problemas, lo mejor será que busques algún tipo de arreglo. Cerrar la comunicación, si bien puede llevarte a resolver tu problema de una forma poco ética, dejará en ti una marca que quizás nunca puedas borrar. Si debes y tienes reales intenciones de pago, nunca cortes la comunicación aunque no puedas pagar”, indica.

Prioriza el pago de las deudas

Esta recomendación es bastante simple. Empieza pagando las deudas más caras y quédate al final con las más baratas. Eso es sentido común, pero sobre todo permitirá que tu flujo mejore señala el experto.

Esto lleva también a sugerir, que cuando negocies las condiciones, siempre lo hagas comprando con las posiciones pasadas o actuales que tienes respecto a las deudas. “Cuando pagues deudas empieza por las más caras, si tomas deuda toma siempre primero las más baratas”.

LEA TAMBIÉN: SBS interviene financiera Credinka por deterioro de su solvencia

Consolida las deudas:

Gallo manifiesta que muchas veces las personas consolidan sus deudas a tasas más bajas que los créditos originales, pero si no son disciplinadas, sentirán un alivio y esa sensación de bienestar les hará caer y se volverán a endeudar, solo que en este caso la situación será más complicada.

No solo tendrás la deuda pasada, que consolidaste y vienes pagando, sino que ahora deberás considerar una nueva deuda que estás asumiendo. Sin disciplina, esta herramienta cumplirá el dicho “el remedio es peor que la enfermedad” “Recuerda que consolidar deudas es eficiente si realmente asumes la disciplina de controlar los créditos que tomas”.

Utiliza el factoring u otras herramientas

Si eres un empresario que necesita capital de trabajo, evalúa si tienes facturas por cobrar y usa el factoring. Si tienes un bien inmueble utiliza una hipoteca o un lease-back. Evalúa que otras herramientas de financiamiento tienes disponibles y si realmente requieres el financiamiento busca la opción más económica”, dijo.

Por ello, el experto recomienda evaluar bien las opciones antes de endeudarse, la primera opción no necesariamente será la mejor.