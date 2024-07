Tener fuentes de ingresos necesarios para poder vivir sin trabajar durante el resto de tu vida es lograr tu independencia financiera, es decir, tu sueldo te lo pagan los ingresos pasivos, ya sean de alquileres, de inversiones en alternativas financieras, de ventas de productos digitales, entre otros.

¿Te imaginas lograrlo siendo joven antes de pasar más de la mitad de tu vida trabajando duro y parejo? Tener independencia financiera no está reservado para las personas ricas y adultos mayores. Y aunque alcanzarla siendo joven es un objetivo ambicioso, se puede lograr con planificación, disciplina y constancia.

“Es importante destacar que alcanzar la independencia financiera no se logra de la noche a la mañana y es muy diferente para cada uno, ya que depende de la situación económica individual y objetivos financieros personales. Para lograrla siendo joven implica un esfuerzo a largo plazo que se dará gracias a la suma de diferentes decisiones financieras enfocadas, planificadas y encaminadas hacia la meta de no depender de un salario laboral, no tener preocupaciones económicas y solventar los gastos fijos y variables por medio de ingresos pasivos”, indicó Jose Ibarra, Chief Product Officer de tyba por Credicorp Capital.

En ese sentido, el experto ofrece cinco consejos esenciales para lograr la independencia financiera a temprana edad.

1. Define tu estilo de vida y establece metas

El primer paso es definir cuál es el estilo de vida que deseas tener a fin de establecer metas claras financieras para tener una motivación que te permitan tener una dirección y mantener el enfoque de tu esfuerzo financiero.

Además, conociendo tus gastos que implican el estilo de vida que deseas y los objetivos trazados, podrás conocer cuánto necesitas ahorrar e invertir para lograr tu independencia financiera.

2. Ahorra e invierte desde temprana edad y sé constante

Ahorrar mensualmente un porcentaje de tu sueldo, pero no lo dejes acumulando quieto porque con el tiempo irá perdiendo valor a causa de la inflación, más bien ponlo a invertir en un vehículo de inversión con el que te sientas cómodo y puedas hacerlo desde bajos montos y automatizado, para que lo hagas de manera constante.

Esto te permitirá convertir el tiempo en tu aliado y aprovechar un fenómeno maravilloso del mundo de las inversiones: el interés compuesto, que es lo que hace que el dinero crezca exponencialmente.

Recuerda que para invertir correctamente debes evaluar tu perfil de riesgo y adquirir conocimientos en educación financiera para tomar decisiones informadas y planificadas, aunque no necesitas ser un experto para comenzar a invertir es importante que te informes bien sobre el activo o vehículo donde vas a poner tu dinero; no inviertas en lo que primero te ofrezcan.

LEA TAMBIÉN: Fintech peruana se adhiere a Plin y podrá interoperar con otros bancos

3. Enfócate en cumplir el plan

Alcanzar la independencia financiera a una edad temprana es un objetivo alcanzable, pero requiere disciplina, constancia y planificación. Ahorrar e invertir son hábitos que se desarrollan con una educación financiera continua desde una edad temprana.

Diversifica tus inversiones en diferentes opciones como fondos mutuos, depósitos a plazo, acciones y bienes raíces para reducir riesgos y optimizar rendimientos. Además, genera múltiples fuentes de ingresos para maximizar tu potencial y aumentar tus recursos en menos tiempo.

Aprovecha la juventud para aprender diferentes oficios y ponerlos a rentar; si aprendes de marketing digital, puedes crear un ebook de guía y venderlo en línea, si aprendes un idioma, puedes buscar sitios web que te pagan por traducir documentos, entre otras cosas.

4. Considera inversiones inteligentes y a largo plazo

Es importante tener una mentalidad de ahorro y de inversión a largo plazo para lograr este objetivo. Como se indicó al inicio, la independencia financiera no sucede de la noche a la mañana, pero si inicias con las buenas prácticas financieras desde joven, es muy posible que lo logres antes. Optar por inversiones por más de 5, 10, 15 o hasta 20 años ayuda a superar la volatilidad del mercado y obtener mejores resultados.

Mantenerse invertido por periodos largos permite que ocurra el efecto de “bola de nieve”, donde el interés compuesto hace que la inversión tenga la posibilidad de crecer exponencialmente. Investiga todas las opciones de inversión que existen en el mercado de acuerdo a tu perfil de inversor.

5. Mantente informado sobre las tendencias del mercado

Monitorear el mercado y mantenerse constantemente actualizado sobre las tendencias permite identificar oportunidades y balancear riesgos. Es crucial evitar el pánico ante las fluctuaciones a corto plazo del mercado.

En lugar de reaccionar impulsivamente, analiza la situación y toma decisiones informadas basadas en tu estrategia de inversión a largo plazo. Esta práctica no solo te previene de materializar pérdidas en tus inversiones, sino que también te ayuda a aprovechar las oportunidades cuando surjan.

Con estos hacks, cualquier persona siendo joven puede comenzar a construir una base sólida para su independencia financiera. Lo más valioso que tienen los jóvenes a la hora de invertir, no es la cantidad de dinero que puedan invertir, sino el tiempo, como dijo Albert Einstein: “El tiempo es tu aliado más poderoso en la inversión”.