El Gobierno y el Congreso coindicen en que la reforma del sistema de pensiones debe abrir ese mercado a nuevos competidores. ¿A BTG Pactual le interesa ser una gestora de fondos de pensiones?

Por supuesto. Si las condiciones son las correctas, nosotros podríamos perfectamente serlo. Somos uno de los administradores más grandes de Latinoamérica; no estamos en Perú como gestores en el sistema privado de pensiones hoy porque no somos una AFP.

¿Cómo competirían?

Tenemos un vehículo, una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), y podríamos traer todos nuestros productos internacionales para competir en el mercado local.

¿Tienen las condiciones y capacidad para entrar a este mercado?

Las cumplimos en exceso. Tenemos más de US$ 200,000 millones administrados en el mundo entero y el sistema privado peruano posee poco más de US$ 25,000 millones. Claramente, somos capaces de hacerlo y de una manera eficiente.

¿Habría interés de otras gestoras privadas por manejar estos fondos de pensiones?

Sí, el sistema tiene que ser más competitivo, ampliar su oferta de gestores para que no sean solamente cuatro AFP, sino que puedan llegar a 15 o 20 gestores con la capacidad de distinguirse por la rentabilidad que ofrecen, su especialización y también por las comisiones que cobren.

¿El mercado peruano soportaría ese número de administradores?

Perfectamente. Si asumimos un total de US$ 25,000 millones, tamaño actual de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), cada una de las 20 podría aspirar a un portafolio de US$ 1,250 millones (o S/ 5,000 millones), que es un monto bastante razonable para que ese gestor sea rentable y cubra sus costos de operación con comisiones no tan elevadas.

Incluso se propone el ingreso del Estado…

Podría hacerlo el Estado, las SAFI, compañías de seguro; también pueden ser managers internacionales que quieran venir a Perú registrándose ante el regulador para poder ofrecer el servicio y, probablemente, vendrán con las capacidades y credenciales que le faciliten conseguir progresivamente una participación más grande del mercado.

¿Qué beneficios traería?

La competencia siempre es sana y eso significa que todos ganamos: el gestor que hace un buen trabajo tendrá un negocio más grande y el individuo tendrá la posibilidad de encontrar la mejor administradora al precio más conveniente, con comisiones más asequibles.

¿Es momento de una reforma en el sistema previsional?

Sí. El 90% de los peruanos no va a llegar a la jubilación con una pensión; necesitamos asegurar que todos tengan una vejez digna, y para eso el sistema debe invitar a todos, no solamente a los formales. Debe permitirles disfrutar de los excesos en sus cuentas y no dejar retenido ese dinero hasta los 65 años, cuando el costo de vida es mucho más bajo.

¿A partir de cuando el afiliado debería tener la libertad de usar sus excedentes?

Es muy probable que a los 65 o 70 años el afiliado ya no pueda sacar provecho del dinero que estuvo ahorrando durante toda su vida; en cambio, habrá muchos gastos que podría realizar a los 45 años, en la mitad de su vida laboral. Nuestra propuesta es de un sistema privado de pensiones mínimas que establezca un objetivo de ahorro para una vejez digna y permita retirar lo que sobre (el excedente del fondo requerido para cubrir la pensión mínima) a los 45 años.

¿Sería similar a la Pensión Mínima Objetivo (PMO) de la nueva ley del Congreso?

Pensamos más en una pensión digna, de por lo menos una remuneración mínima vital que equivale a un poco más de S/ 1,000 y aspira a un fondo de S/ 180,000. La PMO habla de una canasta básica de consumo que son S/ 380 al mes y requiere un fondo de S/ 85,000, con una jubilación y uso de excedentes a los 65 años.

¿Considera que S/ 180,000 permitirían una vejez digna al afiliado?

Correcto. Además, al darle la oportunidad de disponer de su dinero, el aportante no tendrá el miedo que tiene hoy porque sus fondos están retenidos. Cada vez que hubo una liberación de recursos, han retirado el máximo permitido porque sabían que luego no podrían tenerlos al alcance.

Comisiones de AFP podrían reducirse a la mitad

La propuesta de BTG Pactual de un sistema privado de pensiones mínimas, contempla, entre otros aspectos, establecer un back office centralizado cuyos costos sean cubiertos por las gestoras que actúen en el mercado.

“No se necesitará un área operativa para cada AFP, como se ve hoy. Es como si cada casa de bolsa (SAB) necesitara su propio CAVALI; eso encarece el sistema”, manifestó Blanco.

Con esta propuesta, los costos de operaciones se reducirían, lo que implica comisiones más bajas para los afiliados, dijo.

Según el especialista, esta estructura permitirá que las comisiones actuales de AFP puedan disminuir a la mitad, las que se aplicarían al saldo acumulado. Hoy, el promedio de cobro es de 0.78%, y podría caer hasta 0.35%, detalló.