En el 2023, el 21% de la población contó con un nivel “alcanzado” de inclusión financiera en el país, es decir, conoce y utiliza de forma eficiente y regular las herramientas puestas a su disposición por la banca y microfinancieras, señala un estudio realizado por Credicorp.

Si bien la proporción de ciudadanos con un nivel bajo de inclusión viene en descenso, todavía representa un 42%, porcentaje que se acentúa en la sierra norte y centro.

En un análisis por productos, el estudio indica que solo el 18% de peruanos ahorra en el sistema financiero, un 11% lo hace fuera de este y el resto no posee reservas frente a eventualidades.

“Se identifica un bajo porcentaje de ahorristas en el sistema; aquí tenemos una tarea importante de llegar con mejores productos, buenas propuestas de valor a fin de llegar a una mayor parte de la población”, indicó a Gestión Gianfranco Ferrari, CEO del holding financiero.

Además, una de cada tres personas que no tiene un producto de ahorro o transaccional en el país, lo atribuye a que sus ingresos son insuficientes y no le alcanzan. Esta barrera está más marcada en Áncash, Junín y Lambayeque.

En cuanto a la oferta de financiamiento, la encuesta concluye que un 16% de personas tienen al menos una tarjeta de crédito. Quienes no cuentan con dinero plástico ni préstamos en el sistema formal, argumentan no verlo necesario o muestran una aversión hacia el endeudamiento.

Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp. (Foto: Difusión)

Ferrari sostiene que la inclusión financiera de un país está estrechamente ligada con su desarrollo social y económico.

La pandemia, lamentablemente, hizo que los logros en la lucha contra la pobreza retrocedan 10 años, y solo se podrá “dar vuelta” a esta situación con crecimiento económico, dijo a Gestión.

Hoy no es un escenario boyante, pero pese a ello se percibe un mejor panorama comparado con los problemas sociales y la anomalía Yaku de hace 12 meses, resaltó. Además, la inflación se redujo, no se observa una fuerte conflictividad política y El Niño que se esperaba no se está materializando, mencionó.

Capacidad de compra

Con ello, el ejecutivo prevé que se podría empezar a observar una mejora en la situación económica del país y, por ende, de las familias peruanas este año, pues ya se habría tocado un punto de inflexión mínimo.

El año pasado, las proyecciones de crecimiento fueron hacia abajo; mientras que en el 2024 se estima un aumento de 2.5% o 3%, aunque con sesgo al alza, comentó.

“Si es que no lo estamos viendo ya, podríamos tener una recuperación en el poder de compra de los ciudadanos durante el año, creo que los últimos trimestres del 2024 serán mejores que la primera parte”, estimó.

“Creería que los últimos trimestres de este año van a ser mejores que el primero, es decir, el segundo trimestre sería mejor que el primero, el tercero mejor que el segundo y el cuarto mejor que el tercero; esa es nuestra visión”, detalló.

Billeteras digitales

Ferrari también puso énfasis en el rol catalizador que cumplen las billeteras digitales en la inclusión financiera en el país, pues cada vez más gente toma conciencia de su utilidad y hace un uso intensivo de estas.

De acuerdo con el estudio, la tenencia de aplicativos de pago subió de 19% a 45% de la población entre el 2021 y 2023. Este acceso es mayor en Lima Metropolitana, Arequipa, Piura y La Libertad.

Asimismo, entre los titulares de billeteras y aplicaciones de pago, la proporción de usuarios frecuentes -que las utilizan diariamente o varias veces por semana- se incrementa cada año. Esta participación saltó de 36% a 62% en los últimos dos años, incremento que fue más notorio en La Libertad y Cajamarca.

Empero, también aumenta el miedo a realizar transacciones por medios digitales, sobre todo en Cusco y Arequipa. Esto podría ser un indicador de que muchos usuarios todavía se encuentran en una etapa temprana de adopción.

Según el estudio de Credicorp, aunque las billeteras son el medio digital más utilizado, el efectivo sigue siendo usado por casi todos los peruanos para realizar compras y pagar servicios.

Crédito

El uso de efectivo resulta muy caro para una economía y sus agentes, e ir a los cajeros para disponer del dinero o trasladarlo de una entidad a otra también tiene riesgos, expresa Ferrari.

“Con el acceso a medios digitales, el uso es más fácil, cómodo y seguro; y otro beneficio adicional es que genera información valiosa para que las personas no bancarizadas se conviertan en sujetos de crédito”, resalta.

En un país con el 80% de informalidad laboral, se podrá democratizar el acceso a préstamo con los medios de pago digitales, ya que con estos el costo de distribuir productos es mucho menor, indicó.

El ejecutivo precisó, además, que uno de cada tres peruanos confía en el sistema financiero del país, proporción que ha aumentado ligeramente con respecto al 2022.

Piura y La Libertad son las únicas regiones que muestran mejoras en los niveles de confianza, mientras que esta percepción es especialmente baja en Puno, Cusco y Cajamarca.

Habría “explosión” de inclusión financiera en próximos dos años

Gianfranco Ferrari sostiene que recién se está observando los inicios de lo que puede ser una transformación muy importante en inclusión financiera en el Perú, apalancada en tecnología.

El uso de billeteras digitales sigue creciendo de forma acelerada, por lo que se podría ver una “explosión” de inclusión en los próximos dos años, antes de las elecciones, estimó.

Refiere que el Perú avanza en el camino correcto, pero todavía tiene tareas pendientes en cuanto a la lucha contra la pobreza y promoción de la inversión privada para retomar niveles de crecimiento.

El país registra un nivel medio-bajo de inclusión financiera, con una puntuación de 43.3, según la encuesta realizada por Credicorp. Dicho puntaje lo sube un puesto en el ranking regional, al sexto lugar, pero solo por encima de México (41.7) y Bolivia (40.4). Así, continúa por debajo del promedio de Latinoamérica.

