Desde la perspectiva de un participante del mercado financiero, hay entusiasmo respecto del desarrollo de nuevos productos de inversión, aunque hay una valla mínima que deben cumplir para evaluar su inclusión en un portafolio, especialmente si es de una AFP que administra fondos para la jubilación, señaló a Gestión Reyk Itakura, gerente de Inversiones, Mercardos Públicos y Top Down en AFP Integra.

Hay una relación entre la volatilidad de un activo y su impacto dentro de un portafolio, pues a mayor oscilación es más difícil sostener una senda de crecimiento en la cartera, y así la postura sobre la inversión en criptomonedas -vía ETF o directamente- sería muy conservadora, comentó.

LEA TAMBIÉN Créditos de consumo se enfrían cada vez más y ahora crecen a un solo dígito

“Mientras el bitcoin siga muy expuesto a riesgo, (su incorporación) no solo pondría en riesgo el valor económico de los fondos sino también la reputación de la gestora de pensiones, con cuánta seriedad se puede justificar esta inversión”, manifestó.

El bitcoin registró un alza de 75.6% en su cotización en los últimos cuatro meses, al pasar de US$ 26,750 en octubre del 2023 a US$ 46,995 en enero último. En noviembre del 2021 alcanzó máximos de US$ 61,000.

Asimismo, Oscar Corpancho, gerente de Renta Variable de Prima AFP, sostuvo que el bitcoin no es una inversión fundamental para las AFP, ni para otros partícipes institucionales regulados, como los fondos mutuos o compañías de seguros.

“No me atrevería a decir que si mañana se listan (más ETF de criptomonedas) en la bolsa de Nueva York o en otras plazas vamos a salir comprar, tenemos que digerir bien si queremos meterlo en los portafolios”, advirtió.

(Foto: Pexels)

Afirmó que tener una criptomoneda en la cartera implica varios riesgos, pues hay muchas en el mercado y no tienen ningún respaldo a diferencia del sol, dólar o euro que se sustentan en sus propias economías y en su banco central.

Además, hubo mucho ‘pushback’ o postura de los bancos centrales contraria a la inclusión del bitcoin como medio de pago, e intentos como el de Facebook o Tesla para adquirir productos mediante criptomonedas no han prosperado, por lo que hay que tener cuidado, expresó.

Para el gerente de inversiones de AFP Habitat, Diego Marrero, faltan aún muchos años para que un fondo de pensiones se anime a explorar una inversión en criptomonedas, pues no evolucionan en función de una economía real sino que responden a una promesa futura.

“Sería muy irresponsable, de parte de los gestores de AFP invertir en algo tan especulativo (como bitcoin) sin un sustento detrás; no podemos invertir el dinero de terceros, menos si se trata de los fondos de pensiones, en las criptomonedas, las veo como una timba”, alertó.

Las gestoras previsionales prefieren inversiones con mayor predictibilidad, aunque hay personas apostando a este instrumento, enfatizó.

Regulación

Itakura sostuvo que la falta de regulación de bitcoin es otro de los grandes retos que afronta la criptomoneda.

Se han dado algunos principios de regulación en la Unión Europea, pero todavía no hay un marco estandarizado para supervisar estos instrumentos, lo cual es un punto crítico para una inversion potencial, anotó.

“Se necesita que haya, por lo menos, una opinión del regulador; en ausencia de ello, nuestra responsabilidad como AFP es optar por la postura más conservadora”, recalcó.

El gerente de AFP Integra resaltó la disposición de las gestoras a evaluar inversiones nuevas, aunque otro punto importante a analizar es cuán adecuado es determinado producto para un portafolio de pensiones.

“Más allá de si es muy temprano o no, vamos a evaluar un activo por sus méritos, tener la certidumbre de que es adecuado para un fondo de largo plazo”, añadió.

LEA TAMBIÉN SBS da un respiro a entidades financieras al prorrogar mayor exigencia de capital

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.