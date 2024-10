“Las empresas van a poder disponer un poco más de dinero en sus operaciones de factoring porque el costo de capital va a ser menor”, resumió Ricardo Gallo, presidente de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac).

Para entenderlo mejor, explicó Gallo, imaginemos que hoy una compañía negocia una factura por S/ 100. Entonces, la empresa de factoring o entidad financiera le da S/ 97, es decir, le descuenta S/ 3.

Ahora, tras conocerse la decisión de la Fed, y al reducirse las tasas (de interés), a esa misma factura ya no se le descontará S/ 3, sino quizás S/ 2.5 y la firma que se financia recibirá S/ 97.5.

Sin embargo, apuntó Gallo, todo lo descrito dependerá también de otra variable: el riesgo que se percibe de la economía peruana.

“Debemos acordarnos de que el Perú tiene un tema llamado riesgo país. Si nuestros políticos no manejan bien las cosas, si no mantenemos el orden fiscal, si no mantenemos una actitud responsable en la economía que impida que se deterioren las calificaciones de riesgo, podrán bajar la tasa la Fed, pero por el otro lado subirán las tasas del dinero que llegue a Perú”, advirtió el ejecutivo.

“Los temas políticos, e inclusive el tema de seguridad ciudadana, termina afectando las cosas de los negocios. Entonces, como dicen, lo bueno que haces con una mano, lo terminas borrando con la otra”, añadió el presidente de Apefac.

Para los inversionistas

No solo las empresas que negocian facturas sentirán el impacto de menores tasas, sino también los agentes que invierten en factoring a través de distintos mecanismos, indicó Gallo.

“Todo el costo del dinero se reduce y también todo lo que se paga a los inversionistas va a tener que reducirse. Y si ellos quieren mantener la misma rentabilidad (por el mismo tipo de transacción) van a tener que acudir a operaciones mayor riesgo”, sostuvo el directivo.

El factoring no solo es un instrumento de financiamiento, sino también un producto de inversión. Así, un agente puede comprar las facturas negociadas, entregando liquidez y, a cambio, recibirá un retorno en el futuro cuando el deudor realice el pago correspondiente.

La inversión en factoring, refirió Gallo, ofrece actualmente un retorno de entre 8% y 12% anual.

Son tres las estructuras a través de las cuales se puede invertir en factoring: una empresa de capital privado que invierte su patrimonio en facturas, una plataforma de factoring (crowdfactoring) o un fondo de inversión.

Proyección

Según proyecciones de Apefac, el mercado de factoring alcanzará unos 42 mil millones de soles en el 2024, con 1.9 millones de facturas negociadas. Además, se prevé tener registradas en la plataforma de negociación electrónica de la Sunat 110 mil empresas, (60 mil pagadoras y 50 mil proveedores que negocian sus facturas). Estos datos fueron presentados por el presidente del gremio, Ricardo Gallo, en el Investor Conference organizado por Credicorp Capital.

Conformidad expresa

El 90% de las facturas en el sistema de la Sunat no tiene conformidad expresa de la empresa pagadora. Es decir, se asume que el deudor va a cumplir la obligación, aunque esta no haya sido verificada durante los ocho días calendario después del ingreso del comprobante. Así lo advirtió Guadalupe Meléndez, Líder de Factoring de BCP, quien consideró que esto puede deberse a desconocimiento o falta de herramientas tecnológicas para que la compañía pueda revisar todas las facturas ingresadas donde figura como deudor.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

LEA TAMBIÉN:

- Estímulo de China no cubre expectativas: el impacto en bolsa y dólar

- Acciones de la BVL que pagan dividendos ganan terreno a depósitos en carteras

- Bank of China en Perú mejora rentabilidad, pero tiene esta limitante