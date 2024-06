Pese al lento crecimiento económico del país, las empresas han continuado con sus negocios, reportando en algunos sectores altas ganancias. Así lo revela un informe de la calificadora de riesgo CIAL Dun & Bradstreet.

El estudio fue elaborado sobre la base de reportes financieros de 20 mil empresas en el Perú, sobre todo, medianas y grandes. Sus resultados arrojan que tres sectores reportaron un mayor aumento interanual en sus utilidades al cierre del 2023: minería no metálica, construcción e inmobiliario .

Comparando el 2022 con el 2023, las empresas de minería no metálica incrementaron en conjunto sus utilidades en 483.7%. Ello, al pasar de US$ 490 millones a US$ 2.86 mil millones.

Asimismo, para el periodo de análisis, en construcción la subida fue de 179.8%, saltando de US$ 5,04 mil millones a US$ 14,1 mil millones.

En el sector inmobiliario, el aumento fue de 111.3%, al pasar de US$ 471 millones a US$ 995 millones.

En el caso de los textiles, el incremento fue modesto, de 12.6%. Las ganancias en conjunto de las compañías de ese segmento subieron de US$ 206 millones a US$ 232 millones.

Caídas

En contraste con los sectores mencionados previamente, hubo otros donde más bien se reportaron retrocesos. El caso más notable es el de petróleo y gas, donde las utilidades entre 2022 y 2023 cayeron en 41.9%. Ello se debió a que las ganancias pasaron de US$ 5.4 mil millones a US$ 3.14 mil millones.

Por otro lado, en minería metálica el descenso fue de 24.2% en el periodo de estudio. Las ganancias en ese sector cayeron de US$ 13.2 mil millones a US$ 10 mil millones.

Las empresas pesqueras reportaron en global ganancias de US$ 141 millones en el 2023, mientras que el año anterior el resultado fue de US$ 158 millones. En consecuencia, la caída fue de 10.8%.

Finalmente las agroexportadoras redujeron sus utilidades de US$ 1.27 millones a US$ 1.19 millones, es decir, un retroceso de 6.3%.

Otro dato interesante del informe es que en el 2023 el total de la utilidad neta de las empresas que se consideraron en las distintas industrias fue de US$ 32.63 mil millones. Además, en promedio, la utilidad neta por compañía (incluyendo todos los sectores) fue de US$ 1.09 millones.