La minera de cobre Freeport-McMoRan Inc reportó el viernes que su ganancia del primer trimestre se redujo a menos de la mitad, afectada por una caída de la producción y unos precios más bajos en medio de signos de desaceleración económica.

En febrero, la empresa se vio obligada a detener las operaciones en su mina de Grasberg, en Indonesia, durante más de dos semanas, después de que el yacimiento se vio afectado por inundaciones.

Freeport también advirtió en enero que su lucha por encontrar trabajadores en Estados Unidos estaba limitando la cantidad de cobre que puede producir.

La empresa registró una ganancia neta atribuible a los accionistas ordinarios de US$ 663 millones, o 46 centavos por acción, en los tres meses finalizados el 31 de marzo, frente a los US$ 1,530 millones, o US$ 1.04 por acción, del año anterior.

Las acciones de Freeport bajaban ligeramente antes de la apertura de la sesión del viernes.

La producción de cobre de la empresa en el trimestre cayó a 965 millones de libras, frente a los 1,010 millones de libras del año anterior.

Freeport, que opera en América e Indonesia, también recortó su previsión anual de gastos de capital de US$ 5,200 millones a 5,100 millones.

La minera comunicó unos precios medios realizados del cobre de US$ 4.11 por libra en el trimestre, frente a los US$ 4.66 del año anterior.

Los precios del cobre bajaron un 10% durante el primer trimestre, en comparación con el año anterior, presionados por una recuperación económica más lenta de lo previsto en China, principal consumidor del metal, y por señales de ralentización de la actividad económica mundial.

Sobre una base ajustada, Freeport ganó 52 centavos por acción en el trimestre, frente a las estimaciones de 45 centavos por acción, según datos de Refinitiv.

