Se trata un ETF, que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), vinculado al fenómeno denominado nearshoring.

“El nearshoring es una dinámica macroeconómica que se ha venido dando entre los últimos cinco a diez años. Y básicamente tiene que ver con una relocalización de cadenas productivas, típicamente desde Asia, de China, hacia Norteamérica”, explicó Alejandro Garza, CIO y portafolio manager de Aztlan Equity Management, empresa que gestiona el referido ETF.

Garza explicó que el nearshoring detonó por la crisis de las cadenas productivas y de logística que se generó durante la pandemia del coronavirus.

“Las cadenas productivas se vieron bajo una gran disrupción en el momento de los cierres de las economías globales. Eso puso de manifiesto todos los riesgos y generó un incentivo para traerlas (a esas cadenas) a Norteamérica (de nuevo)”, refirió el CIO.

Política comercial

Sin embargo, otro factor que apuntaló el nearshoring fue la política comercial de Estados Unidos, según Garza.

“Trump y su política proteccionista, de traer las manufacturas de regreso a EE.UU., está induciendo a que todas estas industrias se relocalicen en la región de Norteamérica y nosotros con nuestro ETF hemos diseñado una estrategia que se beneficia a través de invertir en las empresas que están directamente involucradas con este fenómeno”, sostuvo el gestor.

“Estábamos felices con el resultado (de las elecciones estadounidenses), no por un tema político, pero sí como inversores globales vemos que (Trump) va a seguir impulsando el regreso de las cadenas productivas a EE.UU., y de forma aledaña México y Canadá también se benefician”, acotó.

El ETF de nearshoring de Aztlan invierte en empresas como Matson Inc (logística), CH Robinson Worldwide Inc y Landstar System Inc (estas tres son logísticas), según el portal oficial de Aztlan Equity Management.

