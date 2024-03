Las búsquedas de vuelos internacionales para los días feriados por Semana Santa han subido 60% y de nacionales en 18%, según el portal Viajala. En ese sentido, los precios para rutas domésticas han trepado 41%, en cambio para trayectos internacionales son 6% más baratos.

“Perú tiene actualmente más oferta, mayor conexión y más rutas, lo que facilita las búsquedas de los viajeros”, explicó Romain Maciejewski, director comercial de Viajala. Una prueba de ello se observa en la aerolínea low cost Sky, que pasó de tener ocho rutas antes de la pandemia y cerró el 2023 con 16 rutas en total.

Los destinos más demandados

El buscador realizó un estudio completo sobre las preferencias de los peruanos en Semana Santa y la variación de precios en comparación con el año anterior. Así, entre los destinos nacionales más buscados por los peruanos que viajan desde Lima, Cusco ocupa dos primeros lugares: el de destino más popular y el de destino que más presentó alza de precio de un año a otro.

El incremento en el precio promedio fue de 171% entre 2023 y 2024, de US$ 83 a US$ 226 en el vuelo de ida y vuelta.

Arequipa también es uno de los destinos más populares y que ha incrementado el precio en 31%, de US$ 82 a US$ 108. Ayacucho fue el destino que más presentó crecimiento en búsquedas de un año a otro, con 115% más popularidad en 2024 y precios 68% más altos para esta Semana Santa, con variación promedio de US$ 141 a US$ 238.

Internacionales

Entre los destinos internacionales, Ciudad de México, Medellín (Colombia) y Buenos Aires (Argentina) son destacados en el estudio, y la tendencia es contraria: de los tres, dos están más baratos en 2024. La capital mexicana ha tenido una importante alza en popularidad, con un aumento de 142% en las búsquedas de un año al otro, y también en el precio, debido a que viajar a este destino es 40% más caro en 2024, de US$ 405 a US$ 566.

“El turismo de bienestar viene en gran auge en los últimos años y países como México, albergan gran variedad de experiencias para ofrecer a este tipo de viajero, desde retiros espirituales, spas, guías de autocuidado, entre otros”, acotó Romain.

La colombiana Medellín, la segunda posición en popularidad internacional, ha bajado de precio un 9%, de $280 dólares a $255. Viajar a Buenos Aires, la tercera posición entre los destinos internacionales más buscados desde Lima para la Semana Santa, también es más barato en 2024: el precio promedio de vuelos ida y vuelta a la capital argentina ha bajado 17%, de $519 dólares a $432.

Según el estudio de Viajala, Madrid, que solía ser el destino internacional más popular para fiestas y feriados largos, viene perdiendo posicionamiento. Este año, la capital de España presentó 60% menos búsquedas para las fechas de la Semana Santa que en 2023, aunque el precio se presenta estable, con una pequeña disminución de 3%: de US$ 1,059 a US$ 1,027.

