El presidente de Apavit, Ricardo Acosta, estima que solo durante estos feriados de marzo se generarán más de US$ 150 millones en ingresos para el sector de turismo , que incluye agencias de viajes, hoteles, restaurantes y otros negocios.

“El turista gastaría en promedio, entre S/ 800 a S/ 1,000 durante Semana Santa por concepto de transporte, alimentación y hospedaje (por persona). Ya hay demanda para las ciudades de Ayacucho, Cusco y Arequipa”, comentó Acosta a Gestión.

Si bien se espera que esta recuperación del turismo se presente en diferentes puntos del territorio nacional, el representante de Apavit señala que uno de los destinos más solicitados sería Paracas , donde se espera un lleno total de alojamientos , es decir, se proyecta que los hospedajes completen en un 100% su ocupación, con más de 60,000 visitantes.

El director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Tito Alegría, recordó que Semana Santa es uno de las principales fechas para impulsar el turismo interno durante el año pues son cuatro días de descanso que se tienen sumando los dos feriados más el sábado y domingo.

“Si bien en el 2023 se alcanzaron 37 millones de viajes, en 2024 se proyectan 41 millones de viajes a nivel nacional (al cierre del año), un crecimiento de más del 10% con respecto al año pasado”, agregó.

¿Cuánto dejaría de crecer el PBI de marzo?

A pesar del impulso al turismo, los feriados de Semana Santa podrían jugar en contra del crecimiento del producto bruto interno (PBI) de marzo. Teniendo en cuenta que en marzo del año pasado no hubo feriados, pues la fecha se conmemoró en abril, esta vez se dejaría de crecer alrededor de 1.2 puntos el próximo mes, de acuerdo con Phase Consultores.

“No es que el PBI de marzo caiga 1.2% (1.2 puntos es lo que va a dejar de crecer ese mes). Si en condiciones normales esperas que en marzo crezca alrededor de 1.5%, por el efecto de Semana Santa el PBI de ese mes solo va a crecer 0.3% ”, explica Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores.

Con esto, Odar calcula que en marzo veríamos una tasa de crecimiento menor que la de enero y febrero, pero en promedio en el primer trimestre del 2024 el avance de la economía sería de cerca de 0.8%.

El economista sostiene que no precisamente el feriado genera un impacto negativo para el resultado anual pues la producción que no se lleva a cabo en marzo por los feriados, se desarrollará en abril, fecha en la que el año pasado se celebraron estos feriados.

Por un día de feriado se pierde una producción de entre US$ 800 y US$ 900 millones, estima el economista Pedro Grados Smith . Pero, teniendo en cuenta que estas fechas dinamizan actividades como restaurantes y alojamiento, se calcula que las pérdidas en total para el PBI se ajustan a alrededor de US$ 750 millones por cada feriado.

El docente de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN, Edmundo Lizarzaburu, señala que si bien el feriado promueve a algunos sectores, su impacto en la economía resulta representativo porque no genera eficiencias y afecta la productividad, especialmente porque aún estamos en recesión.

“El dinamismo que pueden tener el turismo o el comercio no es lo mismo que el dinamismo que podría tener sectores como agricultura o minería. Asimismo, el feriado lo que genera es que algunos procesos se paren, sobre todo en el sector industrial”, sostuvo.

Lizarzaburu estima que para las empresas que trabajan durante los feriados se genera un sobrecosto laboral que va entre el 15% al 20%, situación que impacta en la rentabilidad de estos negocios.