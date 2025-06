La reciente entrada en vigor de la Resolución 00975-2025 de la SBS definitivamente marca un cambio relevante en el sistema financiero local, porque establece criterios más estrictos para limitar la concentración de créditos en empresas pertenecientes a un mismo grupo económico, impulsando una mayor competencia entre las entidades financieras, especialmente en el segmento corporativo.

Aunque resulte como una buena noticia que el sistema financiero se abra a nuevos segmentos, la estructura sigue dejando un vacío.

“La banca tradicional históricamente ha diseñado sus productos para grandes empresas con alta bancarización. Y, en el otro extremo, las microfinancieras atienden al pequeño emprendedor. Pero en el medio, hay decenas de miles de empresas que no encajan en ninguno de esos esquemas por distintas razones”, señala Ramón Flores, Chief Investment and Risk Officer de Conexa Financial Group.

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, las medianas empresas presentan una morosidad de 14%, lo que hace que muchas de ellas no sean consideradas elegibles para un préstamo por parte de los bancos, a pesar de su rol clave en el ecosistema productivo del país.

Y aunque representan apenas el 0.3% del total de empresas formales del país, las medianas empresas concentran cerca del 8% del empleo formal en el Perú. Este dato revela su enorme eficiencia en generación de puestos de trabajo y su potencial como motor de crecimiento si contaran con las condiciones adecuadas para financiar su expansión.

Frente a ello, los actores del financiamiento alternativo han asumido un rol cada vez más activo. A través de fondos de deuda privada, se diseñan soluciones que responden a la realidad operativa de estas empresas: financiamiento estructurado, compromisos de pago flexibles para ir a la par del ciclo del negocio y acompañamiento para reorganizar pasivos en busca de volver en el corto plazo a calificar para el financiamiento bancario.

Para Ramón Flores, la aplicación progresiva de la resolución de la SBS en un plazo de 5 años, que se inicia este junio 2025, conlleva establecer criterios más estrictos para evitar la exposición al riesgo de un grupo económico de las entidades financieras.

“Este anuncio probablemente implique la generación de una mayor competencia en la banca, pero lamentablemente solo en el segmento de banca corporativa, por lo que persiste la necesidad de financiamiento en el segmento de las medianas empresas. Ahí es donde el financiamiento estructurado a las necesidades y al ciclo de negocio, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el quiebre de una empresa”, sostiene.

Sectores como la agroindustria, la pesca y el turismo, altamente expuestos a factores climáticos y estacionalidad, suelen ser los más afectados por esta brecha. En momentos de dificultad coyuntural, muchas empresas terminan recurriendo al financiamiento informal, lo que genera un nuevo círculo vicioso de endeudamiento.

Flores agrega que, desde una mirada de política económica, cerrar esta brecha de financiamiento es clave si se quiere reducir la informalidad y dinamizar la inversión privada en regiones. “Para ello, resulta fundamental incorporar más análisis sobre este segmento intermedio que, aunque menos visible, representa un motor importante y descentralizado de la economía nacional”, destaca.

“Hablar de acceso al crédito no es solo hablar de tasas. Es hablar de diseño de productos financieros a la medida de cada empresa, de entender modelos de negocio reales apostando por aquellos que han demostrado compromiso de pago y que, con el soporte financiero adecuado, pueden retomar la senda del crecimiento”, concluye el Chief Investment and Risk Officer de Conexa Financial Group.