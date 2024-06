Por nearshoring entendemos una política comercial que busca proteger temas sensibles como la propiedad intelectual y la seguridad nacional en Estados Unidos. En ese sentido, el país presidido por Joe Biden está invirtiendo, por ejemplo, en la construcción de inmuebles industriales dentro de su territorio. De ese modo, busca depender menos, particularmente, de las importaciones chinas.

Asimismo, las empresas estadounidenses están relocalizando las cadenas productivas de Asia hacia toda Norteamérica, siendo México un claro beneficiario de este fenómeno, principalmente, en la zona norte del país y en el sector de manufactura.

En ese contexto, algunas empresas han pensado en cómo aprovechar el nearshoring. El sector de los ETF no ha sido la excepción, y se ha creado un producto que invierte en acciones de Estados Unidos, México y Canadá.

NRSH ETF

Aztlan Equity Management lanzó el North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH ETF).

Un ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores, de manera similar como lo hacen las acciones de las empresas.

Aztlan, como parte de su estrategia, invierte en acciones de empresas de bienes raíces industriales, logística y almacenamiento, infraestructura de transporte, entre otros similares. Todos los títulos seleccionados son de la región de Norteamérica, explicó Alejandro Garza, CEO & Founder de Aztlan Equity Management.

“El ETF ya está disponible aquí (Perú) localmente y originalmente está listado en la bolsa de Nueva York”, indicó Garza.

Es decir, ya se puede invertir en el NRSH ETF, así como en otros fondos cotizados, a través de la BVL, en el segmento de mercados globales.

Algunas empresas en las que invierte NRSH ETF: CH Robinson Worldwide Inc, Kirby Corp, Innovative Industrial Properties Inc, Landstar System Inc y Matson Inc.