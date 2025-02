Kallpa SAB estima un valor fundamental de S/ 3.1 para los títulos de la compañía, que el viernes cerraron en S/ 2.46 en la BVL. Es decir, el potencial de apreciación es de 26%.

“Creemos que la mayor eficiencia de las nuevas plantas aún no se encuentra internalizada en el precio de mercado. Asimismo, esperamos que la sólida generación de caja y que el bajo apalancamiento sostengan el atractivo pago de dividendos. Considerando lo anterior, recomendamos comprar”, señala la casa de bolsa en su más reciente informe.

“Cuando ocurrió el cambio de dueño, la nueva gerencia anunció un plan donde se estima que van a invertir alrededor de US$ 1,000 millones en los siguientes cinco años en proyectos de energía renovable. Sería algo bastante bueno. De momento, no está incorporado en nuestros modelos de valoración porque no se han dado detalles. Pero es algo que va a generar expectativa y que probablemente va a ser una fuente importante de crecimiento para la empresa en el futuro”, destacó Marco Contreras, jefe de research de Kallpa SAB.

Según Contreras, los niveles de rentabilidad de otra eléctrica como Engie, por ejemplo, son más bajos que los de Orygen, por lo que entre las dos están sobreponderando la segunda como recomendación para incluir en el portafolio.

Kallpa SAB estima que los ingresos de la empresa aumentarán en 4.8% este 2025. Además, el EBITDA en 2024 se ubicaría en 58%, mayor al 50% del 2023, por la mayor contribución de energías renovables y la ausencia de factores climáticos adversos que sí afectaron la generación hidroeléctrica en el 2023.

La casa de bolsa, sin embargo, advierte algunos riesgos: un menor crecimiento económico del país y mayor ruido político, posibles cambios en la regulación, y condiciones climáticas adversas que podrían afectar el desempeño de las plantas de generación.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

