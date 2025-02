A la fecha, hay 243 entidades operativas que son miembros del fondo que cubre los ahorros de hasta S/ 5,000 en las coopac de los niveles 1 y 2, y por hasta S/ 10,000 en las de nivel 3 (las más grandes), de acuerdo con información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En el 2019, el regulador empezó un proceso de revisión de las coopac con un total de 434 entidades registradas, sin embargo, muchas de ellas fueron disueltas por la pérdida de capital, inactividad o incumplimiento en el envío de estados financieros.

Si bien la activación del seguro ayuda a fortalecer la confianza de los socios ahorristas de las cooperativas, que se deterioró en los últimos años ante los continuos cierres e intervenciones por parte de la SBS, no sería una cobertura permanente en todos los casos, alertan los especialistas.

“Aún hay cooperativas que están funcionando con las justas, puede haber algunas que se quieran dar de vivas y se hayan mostrado bien solo para contar con la protección del fondo desde este mes”, comentó el economista Jorge González Izquierdo.

Quizás algunas cooperativas han hecho un esfuerzo para llegar a la fecha de inicio de la cobertura, pero en adelante ya no puedan seguir aportando al fondo de seguro, casos que probablemente se verán en los próximos meses, acotó.

Frente a ello, González Izquierdo refiere que la SBS estará alerta para estrechar la supervisión a aquellas coopac que no puedan continuar abonando al fondo. “No las podrá intervenir porque esta no es una causal de disolución, sin embargo, puede someter a una fiscalización más fuerte a estas entidades”, dijo.

Además, argumenta que el mismo mercado terminará por disciplinar a las cooperativas, pues los socios preferirán estar en una entidad respaldada con el fondo en vez de en una sin cobertura.

De hecho, la SBS emitió recientemente una norma que deja fuera de la cobertura del mencionado fondo a las coopac que no cumplan con el pago íntegro de dos primas (mensuales), lo que para analistas implica que estos tres primeros meses del año serán cruciales para las cooperativas.

Limpieza

Yang Chang, docente de finanzas de la Universidad de Piura, sostuvo que el proceso de limpieza iniciado por la SBS hace un quinquenio debió haber dejado operativas a las coopac más serias del mercado.

“Se supone que para el inicio de la cobertura solo estarían las entidades que funcionan con todas las de la ley, pero hay algunas que, pese a ser medianas o grandes, no se están manejando correctamente”, sostuvo.

De acuerdo con el experto, aún habría entidades que, aunque hayan llegado a contar con la cobertura del fondo, la perderán porque no podrán seguir aportando al fondo.

Para evitar estas malas prácticas es que la SBS emitió la disposición de dejar fuera de la cobertura del fondo a las coopac que no aporten al mismo cumplidamente, señaló.

La idea de dicha norma es limitar el acceso a la cobertura solo a las entidades que demuestren compromiso con el pago de sus primas y, por ende, con la protección de los depósitos de sus socios.

En tanto, González Izquierdo advirtió también sobre la deteriorada gobernanza que reportan parte de las cooperativas en la actualidad.

LEA TAMBIÉN Microfinancieras con problemas: esto harán en 2025 para salir a flote

Problema crítico

“Un grave problema de sistema de cooperativas es la forma en cómo se gobierna, la experiencia viene mostrando casos de manejo deficiente que ha terminado en procesos judiciales por corrupción, lo cuales incluyen a entidades de gran tamaño”, manifestó.

Chang coincidió con el economista y mencionó que la gobernanza hoy en día es un problema critico de las cooperativas. “El que tiene el dinero no controla nada, pese a ser socio (ahorrista). Y el que lidera la coopac no posee dinero en ella, por eso no le afecta si termina cerrando”, indicó.

OPINIÓN

José Claros, Gerente general de Cooperativa Abaco

A fines del año pasado, la SBS emitió una norma para precisar que se suspenderá la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo a las entidades que incumplan con dos pagos consecutivos. Esto, en virtud de que hay varias coopac que se han atrasado o no han continuado con el abono de las primas.

Dicha aclaración era necesaria para que los socios tengan presente que no todas las entidades estaremos cubiertas ante el eventual cierre de la entidad. Es decir, pueden ser miembros del fondo, pero no contar con la cobertura del seguro, porque dejaron de aportar.

Nosotros, al igual que todas las cooperativas que han cumplido con los 24 aportes, estamos a la espera del comunicado oficial del fondo para hacer pública la protección que ahora tienen los socios ahorristas mediante nuestras páginas oficiales. La SBS también publicará la lista de las entidades que tenemos esta cobertura.

SOBRE EL AUTOR Zulema Ramirez Huancayo Economista de la Universidad de Piura. Actualmente se desempeña como redactor de Finanzas en Diario Gestión.