Carlos Scaglioni, director de la Feria de Novios, comentó a Gestión que generalmente las bodas “fuera de la común” se desarrollan en las llamadas bodas premium y fastuosas cuyo presupuesto va desde los US$ 20,000.

El experto recordó que hay cuatro tipos de bodas -de acuerdo a la inversión que deseen efectuar la pareja de novios- entre las que están la sencilla, seguida de la tradicional; además de la premium y fastuosa.

En el caso de la boda sencilla, el presupuesto que demanda va desde los US$ 2,500 como mínimo hasta los US$ 5,000.

En cambio, en la tradicional su costo se ubica desde los US$ 10,000 y la premium a partir de los US$ 20,000. La más cara es la boda fastuosa (similar a la de la modelo Brunella Horna o la animadora Ethel Pozo) que demanda un desembolso superior a los US$ 100,000 .

“Ahora hay drones en las bodas que ofrecen un servicio similar a una producción cinematográfica para que parezca una película. Esta clase de servicio no lo vas a encontrar en una boda sencilla ni tradicional sino en una premium y fastuosa. En este tipo de bodas también se ofrece expectáculos de fuegos artificiales o las cámaras de 360 grados ante el auge de las redes sociales como Tiktok. También se están implementando cabinas fotográficas para recuerdos personalizados”, comentó.

LEA TAMBIÉN Demanda de anillos de compromiso y aros de matrimonio vuelve a tomar impulso

Pero, ¿qué implica una boda fuera de la común? La wedding planner, Cecilia Correa, explicó que es aquella en la que los novios quieren o demandan un servicio o espectáculo fuera de lo habitual.

“De cosas locas o inusuales, recuerdo la de unos geólogos que solicitaron que toda la temática de su boda sea de dinosaurios . Es más se contrató -lo que fue algo atípico- a una persona para que se disfrace de dinosaurio para que vaya a la boda. Los novios quedaron encantados”, recordó.

Boda con temática de dinosaurios. Foto: Cecilia Correa

Otra boda inusual -recuerda la experta- fue la unos novios que pidieron para el día más importante de sus vidas a minnie y mickey mouse .

“Otra boda inusual fue con minnie y mickey mouse ya que la novia era fanática de estos personajes, así que los quiso tener en su boda. Algunas (parejas) lo usan como muñecos de bienvenida”, indicó.

Boda con temática de minnie y mickey mouse. Foto Cecilia Correa.

¿Cuánto cuesta? Piero Salazar Morante, director ejecutivo, Alactus Producciones (empresa encarga de realizar shows en los matrimonios), detalló que muchas parejas buscan a personajes para su boda, especialmente cuando son muy fanáticos.

Incluso las parejas que están fuera de Lima pagan el adicional de transporte y viáticos para que sus personajes estén presentes.

“Por ejemplo, tenemos a una pareja que se va casar en Colombia y cuya temática de su boda será de Shrek , por lo que los pasajes les va a costar el doble que el precio normal del servicio. En este caso, el costo es de aproximadamente US$ 500 por cada personaje que va a participar de la boda (que en pasajes es para cuatro personas) a lo que se añade el costo del show que es - por lo general- S/ 2,500 ”, comentó.

Pero si el show se va a realizar en alguna región de Lima, Ayacucho -por ejemplo- el costo (solo en pasajes) será entre S/ 90 a S/ 100 por cada persona que va a participar del espectáculo.

“Si van 6 personas (que se disfrazarán de los personajes) será un costo aproximado de S/ 1,200 (en pasajes). Termina siendo costos más altos de lo común. A este costo se añade el (valor) del show”, agregó.

En el caso de Ayacucho, el experto señaló que ahí se llevó a cabo una boda con la temática del “Huaco Moche”. “Otra boda inusual se realizó en Lima bajo la temática del metal , ya que el novio era fanático de esta música por lo que nos pidieron personajes de Kiss, Aeromeiden , entre otros”.

La demanda por bodas inusuales ha aumentado con el tiempo por lo que -refirió Salazar Morante- cuentan con un catalógo de todo tipo de temáticas y gustos. “La pareja puede elegir desde el personaje más sencillo cuyo precio lo ubica desde S/ 300. El precio final va a depender de la cantidad de personajes que asistirán a la boda”.

Otra novedad que se ofrece -ahora- en las bodas son las “fiestas temáticas”, que permite que en un sola celebración se desarrollen distintas temáticas a lo largo de la noche. Su costo varía y puede llegar a los S/ 3,500 dependiendo de que demande la pareja.

“Generalmente los novios eligen para su boda el paquete de cuatro personajes que cuesta entre S/ 2,000 a S/ 2,200 en promedio”, puntualizó.

Rosa Cusirramos, directora gerente de la escuela de Negocios Event Planners Perú, agregó que -ahora- las parejas desean cada vez bodas más personalizadas y con experiencias que se planifican de tal manera que los invitados se diviertan de principio a fin.

“Es así como nacen los bodas estilo festivales, donde el evento simula la activación de un gran festival de música; con merchandising incluido”.

Los novios -añadió- ya no solo son espectadores de una presentación o animación; sino que forman parte de los bailes coreográficos .

“Al final de las celebraciones no sólo se planifica el aguadito para cerrar la noche, sino también se establecen estaciones de fast food con sándwich y café para los invitados”, informó. Sobre las tendencias dijo que las novias usan vestidos de cambios que son minifaldas, transparencias y ceñidos a la silueta. “Ahora las novias son sexys”.

Nota

Carlos Scaglioni sostuvo que promedio -la industria de bodas- mueves alrededor de US$ 500,000. Además -según el presupuesto de los novios- el 6% se destina a los aros; 9% a la iglesia, municipios, recuerdos y arreglo floral; 10% en música, foto y video; 25% en la vestimenta y 50% en el catering.

sostuvo que promedio -la industria de bodas- mueves alrededor de US$ 500,000. Además -según el presupuesto de los novios- el 6% se destina a los aros; 9% a la iglesia, municipios, recuerdos y arreglo floral; 10% en música, foto y video; 25% en la vestimenta y 50% en el catering. La realización de bodas -según el especialista- está recuperando a los niveles prepandemia. Antes del COVID habían un promedio de 100,000 bodas al año de las cuales el 60% se realizaban en la costa 30% en la sierra y 10% en la selva.

Después de la pandemia bajó a 5%, con un promedio de 10,000 a 15,000 bodas al año. “ El año pasado hubo aproximadamente 60,000 bodas. Este año se espera retornar a las 100,000 bodas anuales ”.

”. La boda con globos aerostáticos tiene un costo promedio de S/ 500.