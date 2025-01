El FMI y las autoridades de El Salvador han llegado a un entendimiento sobre un nuevo programa de apoyo por unos US$ 1,400 millones para respaldar una agenda de reformas.

Sin embargo, el gobierno salvadoreño se ha comprometido a reducir gradualmente la participación de Chivo, la billetera electrónica creada por el régimen de Bukele para enviar y recibir bitcoin y dólares.

“El bitcoin va a seguir como moneda de curso legal (en El Salvador), pero sin el apoyo decidido del Gobierno. Con eso ya tienes una idea de cómo los bancos centrales y el FMI toman en cuenta el bitcoin”, indicó el economista Jorge González Izquierdo.

“Si el BCR comprara bitcoin y se cae el valor de la criptomoneda, las RIN se vienen abajo. Entonces, al Perú lo verían como un país riesgoso y no vendría inversión extranjera”, opinó González Izquierdo.

Por su parte, Walter Bazán, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, señaló lo siguiente: “A El Salvador le ha ido bien porque el 2024 ha sido un año espectacular para las criptomonedas y para bitcoin. Pero si en el 2025 se desinfla todo veremos realmente si los bancos centrales van a optar por tener bitcoin o no”.

“Entiendo que (la decisión de un banco central de comprar criptomonedas) va más por un tema de largo plazo, de preservar el valor (ante la inflación), y posiblemente sí lo haga, pero estas fluctuaciones tan grandes (del bitcoin) pueden mitigar el impacto de la política monetaria del BCR de controlar la inflación o incentivar la economía”, apuntó Bazán.

Al cierre de este artículo, el bitcoin cotizaba alrededor de los US$ 97,000. Así, la moneda perdió impulso luego de superar los US$ 100,000 a inicios del mes pasado. Esta barrera se venció tras la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. Según Investing, el año pasado la divisa digital se incrementó en algo más de 112%, es decir, su precio aumentó en más del doble en comparación con finales del 2023 cuando cerró en US$ 44,183.4.

Capitalización

Al cierre de este artículo, el bitcoin era el séptimo activo de mayor capitalización bursátil en el mundo, con un mercado de US$ 1,9 billones, justo detrás de Alphabet (Google) y superando a la gigante Saudi Aramco y a la plata, según la web companiesmarketcap.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Las inversiones más rentables para peruanos en 2025, según 8 gurús

- Dólar quemaría en verano, ¿Trump provocará un pico?

- Credicorp Capital: ¿Perú se beneficiará de las oportunidades con Trump?