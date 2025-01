Dicha propuesta no ha sido acogida por la Reserva Federal de EE.UU., la Fed. Su presidente, Jerome Powell, dijo recientemente que no se busca cambiar la ley para que esa institución pueda poseer criptomonedas.

En la misma línea, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, consideró que el bitcoin es un activo financiero riesgoso y no una moneda en sí misma. “No creo que la Fed esté de acuerdo con eso (tener reservas en bitcoin)”, afirmó durante la presentación del último reporte trimestral de inflación.

Velarde refirió que si bien una persona que invirtió en bitcoin cuando valía menos de US$ 1, por ejemplo, en el 2010, multiplicó su dinero al día de hoy, quizás en el futuro pueda caer el valor de la moneda digital.

El banquero hizo un paralelo entre las criptodivisas y las emisiones privadas de monedas que en la antigüedad efectuaban los bancos particulares.

“Las monedas que circulaban en la Guerra del Pacífico eran emitidas por los bancos. En Estados Unidos pasaba algo parecido, al igual que en otras partes del mundo. Estos billetes inicialmente valían, por ejemplo 100, y luego cuando el banco no era sólido valían 90”, relató Velarde.

Para el alto funcionario, el problema de estas emisiones privadas es que son procíclicas. En cambio, un banco central crea (o retira) liquidez con un objetivo anticíclico, para acelerar la economía en caso de recesión o para desacelerarla en un momento de expansión, explicó.

“¿Qué pasa con una moneda privada? Cuando hay boom, usted quiere meter más plata. Los bancos, ¿por qué quebraban (cuando hacían emisiones privadas)? Porque prestaban mucho más cuando veían que la gente estaba optimista, y hacían que la economía creciera mucho más de lo que debería. Y cuando la economía estaba recesada, no querían prestar a nadie y hacían que la recesión fuera más profunda”, sostuvo el titular del BCR.

Cotización

Según Investing, el precio del bitcoin subió más de 112% en el 2024, es decir, su cotización se ha más que duplicado. El pasado 31 de diciembre la criptomoneda (al cerrar este artículo) estaba por encima de los US$ 94,000, mientras que en el último día del 2023 finalizó en US$ 44.183,4.

Luego de romper la emblemática barrera psicológica de los US$ 100,000 hace alrededor de un mes, el bitcoin perdió algo del impulso que recibió tras conocerse la victoria de Donald Trump en los comicios estadounidenses.

Activo inestable

El economista Jorge González Izquierdo opinó en un sentido similar al del presidente del BCR.

“No recomendable que las criptomonedas, incluyendo el bitcoin, constituyan parte de las reservas internacionales netas (RIN) porque son altamente inestables. Y los bancos centrales tienen como esencia que las reservas sean invertidas en instrumentos de mucha confianza”, argumentó el docente.

González Izquierdo enfatizó que los bancos centrales normalmente dan prioridad a que las RIN puedan conservar su valor. Por ello, incluso sacrifican rentabilidad al adquirir instrumentos con poca volatilidad, pero también con bajo rendimiento, recalcó.

“Si Donald Trump no cumple con su palabra al 100% (de apoyar los criptoactivos) o la cumple a medias, ese valor (de bitcoin) que está por los cielos se va a derrumbar”, advirtió el economista.

Edmundo Lizarzaburu, docente de la Universidad Esan, opinó que probablemente un país desarrollado tenga más capacidad de invertir en criptomonedas que las economías emergentes porque sus reservas son más altas y su apetito por riesgo quizás es mayor.

“En los últimos quince días, el bitcoin ha caído de US$ 108,000 a US$ 92,000. Las reservas de un país no pueden estar expuestas a tanta volatilidad”, afirmó.

Criptomoneda complicaría al banco

Para Walter Bazán, docente e investigador de la Universidad del Pacífico, un punto clave es qué porcentaje de las reservas se invierte en bitcoin. “Si fuera 1%, por ejemplo, en realidad no tiene ningún impacto”, afirmó.

“No creo que en el corto plazo los bancos centrales por mandato incluyan bitcoin (en sus reservas) y tampoco creo que lo haga la Fed, salvo que Donald Trump cambie las reglas de juego, pero lo veo difícil”, añadió.

Bazán explicó que la postura del BCR es que es complicado diseñar una política monetaria teniendo reservas en bitcoin por las “fluctuaciones tan abruptas” que presenta ese activo.

“El BCR tiene una canasta de bonos y oro, pero sus precios no fluctúan tanto como bitcoin”, agregó.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

