Las inversiones de las gestoras previsionales fuera del país hoy tienen un máximo de 50% del fondo.
Las inversiones de las gestoras previsionales fuera del país hoy tienen un máximo de 50% del fondo.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Congreso de la República aprobó recientemente la ley que autoriza un incremento en los límites de inversión de las AFP en el extranjero.

Con ello, la suma de las inversiones en instrumentos emitidos por gobiernos, entidades financieras y no financieras cuya actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior puede sumar como máximo 80% del valor del fondo.

Pese a esta luz verde, la ampliación del límite operativo -hoy en 50%- está en manos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

LEA TAMBIÉN BCRP baja su tasa clave, ¿cómo cambiarán las condiciones para quienes solicitan créditos?

Al respecto, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del ente emisor afirmó que está en proceso de evaluación.

Como referencia, en el pasado, cuando hubo aumentos del límite operativo fueron graduales, prudentes, y tomando en cuenta elementos de diversificación de portafolio, situación de mercado de capitales local y el entorno macro, explicó.

“El BCRP esta evaluando el tema y según eso se irá viendo el cambio en el límite (de inversión)”, acotó durante la presentación del Programa Monetario.

LEA TAMBIÉN Creador de modelo de pagos que usa BCRP predice esto para clientes de bancos peruanos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.