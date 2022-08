Tras el incremento tarifario, la ATU anunció que plantearía la entrega de un subsidio ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ¿en qué etapa se encuentran las negociaciones?

Hemos pedido a los operadores el sustento técnico legal mediante el cual se justifica el incremento tarifario. A la par, nosotros estamos avanzando en la estrategia técnico legal para poder cuestionar este incremento. Además, se ha anunciado un subsidio cuyo sustento técnico lo entregaremos la próxima semana , pues de hecho todos los sistemas de transporte en la región se encuentran subsidiados, como es el caso de Buenos Aires (Argentina) en un 69%; México en 55%; Panamá en 48%; Sao Paulo (Brasil) en 35%.

Como ATU hemos tenido algunos avances en ese sentido y durante la pandemia se dieron subsidios a los servicios autorizados que tienen el 85% de la demanda del transporte urbano, condicionado a la transmisión georeferencial de su recorrido y al cumplimiento de los protocolos sanitarios.

¿Hay un plazo para que los operadores entreguen su sustento técnico?

No lo hay, pero eso no quiere decir que en base a indicadores como la demanda, que ha variado; los patrones de movilidad y costos operativos, que pueden haber cambiado, nos permitan calcular un monto para subsidiar al usuario. Estamos tratando de salvaguardar para que no se perjudique el servicio. (nota del redactor: los concesionarios explicaron que el incremento tarifario se debía a la mayor inflación y el costo del GNV cuyo precio se habría incrementado en 40%, según informaron a Gestión.pe).

¿En cuánto se calcula el subsidio?

Se calcula un costo al fisco de S/ 78 millones al mes. Aproximadamente, se debería subsidiar 50 céntimos por viaje de usuario . Recordemos que las tarifas especiales son por ley el 50% de la tarifa general, así este subsidio iría de manera general para todos los usuarios.

¿Qué falta para su aprobación?

Ya existe una política de subsidios para el transporte de Lima y Callao que se publicó luego de la creación de la ATU en el 2018, pero no se han desarrollado los instrumentos para ejecutar esta política. Es una decisión a nivel del Ejecutivo que debe priorizar el transporte como servicio público, y tiene que haber los recursos que les dé sostenibilidad al sistema. Desde la ATU estamos desarrollando los informes técnicos que deben pasar por el visto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y del MEF, que es de donde saldría el presupuesto para subsidiar el transporte.

¿Y desde cuándo se aplicaría?

En la próxima semana estamos remitiendo el informe para otorgar el subsidio y dependerá de los plazos de evaluación del MTC, cuyo rol es de órgano rector por lo que debe dar su validación, y el MEF por su rol de presupuesto.

¿Hay otro camino que podrán tomar?

Si, en paralelo estamos trabajando el informe técnico legal que cuestiona el incremento tarifario que se ha realizado, esta estrategia legal podría generar la posibilidad de que los concesionarios retrocedan y se vuelva a la tarifa anterior.

¿Cuál es el nivel de recuperación en el número de pasajeros tras la pandemia?

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los patrones de movilidad se redujeron hasta un 98% por la pandemia. A la fecha vemos una recuperación en el Metropolitano pero nos encontramos entre un 70% y 75% de la demanda que se tenía en el 2019. Se tiene que esperar que se asienten los nuevos patrones de movilidad. Esperamos que haya un margen de acercamiento de lo que era el nivel prepandemia pero no creemos que llegue a igualar.

Renegociación de contratos

También se anunció que la ATU resolvería el contrato de concesión a Lima Express ¿se concretará?

Lo que se ha decidido es optar por la caducidad del contrato por su finalización porque existe un laudo arbitral que señaló cuál fue el inicio de la operación, la cual ya terminó. Se está cursando comunicaciones por caducar el plazo por tiempo de concesión, evidentemente el concesionario tiene el derecho de activar cualquier reclamo.

¿Lo que se viene es una nueva licitación?

Es correcto. En tanto concluya esta resolución del contrato, los bienes del servicio pasan a ser de la ATU, se administra la operación y como entidad vemos la mejor manera de darle continuidad al servicio. Estamos analizando los modelos de negocio más eficaces. Se podría licitar el servicio y aparte la adquisición de los vehículos. Un tema a considerar en las licitaciones será la administración.

¿Hay otros contratos con concesionarios del Metropolitano próximos a caducar?

Hemos heredado de la Municipalidad de Lima muchos laudos arbitrales respecto a definir el inicio de la operación y de la preoperación y nos encontramos supeditados a los resultados de los tribunales arbitrales.

¿Y cuándo los concesionarios podrán operar en todo el nuevo tramo norte del Metropolitano?

Según la Municipalidad de Lima, las obras culminarán hacia finales de octubre próximo; pero debe tomarse en cuenta que se debe analizar los modelos bajo los cuales ellos entregarán la infraestructura. Estamos supeditados a eso.

¿Y qué puntos de los contratos de concesión son los que se buscan renegociar?

Lo que hemos heredado como ATU es el sistema del consorcio ganador -conformado por los cuatro operadores, un recaudador y la ATU- que por mayoría puede incrementar las tarifas del Metropolitano, lo que se trata es de desarrollar los criterios técnicos sobre la base tarifaria. La idea es armar una estrategia legal que permita dotar al contrato de condiciones de razonabilidad, proporcionalidad, calidad y seguridad al servicio.

¿Implica nuevas adendas?

En algunos casos sí podría significar nuevas adendas, pero teniendo en cuenta los resultados de los laudos.

¿Se tiene previsto próximamente la renovación de la flota del Metropolitano?

La ATU ya cursó comunicaciones a los concesionarios para ver los planes de renovación, en tanto los resultados legales, se debe asegurar una modernización de la flota de forma gradual.

Nota: De acuerdo a la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), los cuatro concesionarios del Metropolitano que obtuvieron créditos para la adquisición de las flotas, adeudan -en conjunto- cerca de S/ 1,000 millones. Según Cofide, se realizan gestiones de cobranza ante los cuatro concesionarios y ante la ATU, producto de la cesión de los laudos arbitrales cedidos por Perú Masivo y Transvial a Cofide. Consultado sobre este tema a la ATU, Luis Vilela respondió que la deuda deberá ser asumida solo por los concesionarios.

Datos

Balance medio año: Vilela detalló que pese a que la ATU comenzó sus operaciones de manera gradual desde el 2020 -año de la pandemia-, ha tenido que afrontar deudas de más S/ 800 millones heredados de Protransporte; así como infraestructura obsoleta y un presupuesto “insuficiente” para continuar con la esperada reforma del transporte.

Pese a ello, -agregó- se han realizado avances como la tarjeta integrada, las claves maestras, las regulaciones respecto al bus patrón, promoción de la movilidad sostenible, promoción del chatarreo (el bono de chatarreo tiene pendiente la publicación de algunas normativas), así como la próxima aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la ATU la cual permitirá entregar autorizaciones al 85% de empresas de transporte que permita la transición a vehículos amigables con el ambiente y se incorporen al Sistema Integrado de Transporte (SIT).