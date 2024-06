La empresa especializada en el sector cinematográfico Boxoffice Pro estima que la película, que pretende ser el primero de cuatro títulos centrados en los hombres de frontera en el Oeste americano, recaudará entre US$ 12 millones y US$ 20 millones en taquilla en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana.

Si se estrena en el extremo inferior de ese rango, será difícil que Costner recupere los US$ 100 millones que costó el proyecto. El actor ha declarado que invirtió US$ 38 millones de su propio dinero en el rodaje.

“He tenido buena suerte en mi vida, y he adquirido algunas cosas como terrenos y casas”, señaló Costner en mayo en el Festival de Cine de Cannes, donde se proyectó la película. “Son importantes y valiosas para mí, pero no necesito cuatro casas, así que las arriesgaré para hacer mis películas”.

Además de aportar sus propios fondos, Costner, de 69 años, financió el proyecto vendiendo los derechos extranjeros de la película. En Estados Unidos y Canadá, la estrena New Line Cinema, parte de Warner Bros. Discovery Inc.

En Horizon, Costner interpreta al pionero Hayes Ellison junto a un reparto que incluye a Sienna Miller y Danny Huston. Comenzó a desarrollar el proyecto en 1988 y mantuvo conversaciones con Walt Disney Co., pero las partes no llegaron a acuerdo sobre el presupuesto.

Hasta ahora, Horizon - Capítulo 1 no ha recibido buenas críticas, incluido un mediocre 50% en Rotten Tomatoes.

Una crítica recurrente es que la película, de tres horas de duración, es lenta y solo sirve para preparar el terreno para Horizon: An American Saga – Capítulo 2, cuyo estreno en cines está programado para el 16 de agosto.