Con el taquillazo de ‘Inside Out 2′, que ya ha recaudado US$ 724 millones en todo el mundo, se ha estrenado el verano en el hemisferio Norte y el invierno en el Sur, un periodo en el que se estrenarán una catarata de secuelas, entre ellas ‘Deadpool & Wolverine’, ‘Alien: Romulus’ o ‘Despicable Me 4′.

Cine de acción, comedia y terror reinarán en las salas en los próximos meses y llegarán también las nuevas películas de Jeff Nichols, Yorgos Lanthimos o Kevin Costner y el debut como directora de Zoe Kravitz.

Las secuelas, apuesta segura

La que genera más expectativas es ‘Deadpool & Wolverine’. Ryan Reynolds y Hugh Jackman están dispuestos a demostrar que los superhéroes aún tienen mucho que decir: solo el primer avance del filme tuvo 365 millones de visualizaciones en 24 horas.

El uruguayo Fede Álvarez está a los mandos de ‘Alien: Romulus’, con Cailee Spaeny (‘Priscilla’) al frente de un grupo de jóvenes que, en una estación espacial abandonada, se topan con la forma de vida más aterradora del universo.

Tim Burton ha reunido al reparto original de ‘Beetlejuice’, liderado por Michael Keaton y Winona Ryder, en una secuela que suma a Jenna Ortega, mientras que Glen Powell es el protagonista de ‘Twisters’ nueva versión del clásico de catástrofes de 1996.

También ‘The Crow’ (30 de agosto) es una nueva versión del de 1994, que estuvo marcado por la fatídica muerte de su entonces protagonista, Brandon Lee, en el rodaje. Bill Skarsgard asume ahora el papel de Eric Draven.

Y ‘Beverly Hills Cop: Axel F’ recupera a Axel Foley, el detective más gamberro del cine de los ochenta, interpretado por Eddie Murphy.

Cine original y con estrellas: de Austin Butler a Scarlett Johansson

Para quien busque una alternativa a las secuelas, ‘Bikeriders’ tiene muchas papeletas para convertirse en la película del verano. Jeff Nichols, director de ‘Mud’ o ‘Take shelter’, ha reunido a Jodie Comer, Austin Butler y Tom Hardy en una historia sobre un club de motociclistas del Medio Oeste americano.

Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan la comedia ‘Fly me to the moon’, ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11 y Tatum también aparecerá en el debut como directora de Zoe Kravitz, la comedia negra ‘Blink Twice’, que tiene como coprotagonista a la puertorriqueña Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona.

Cate Blanchett se pasa al cine de acción en ‘Borderlands’, adaptación del famoso videojuego, dirigida por Eli Roth, Blake Lively se pone romántica en ‘It Ends with Us’ y Emma Stone repite con Yorgos Lanthimos, tras el Óscar por ‘Poor Things’, en ‘Kinds of kindness’.

Además, Kevin Costner estrenará las dos primeras partes de ‘Horizon, an american saga’ (28 de junio y 30 de agosto), un épico western que constará de cuatro películas en total si el actor logra financiación para concluir su mastodóntico proyecto.

Cine familiar y terror

En el capítulo de la animación, el supervillano Gru regresa en una cuarta entrega junto a Lucy, los minions y nuevos personajes. Y en ‘10 Lives’ un gato llamado Beckett ha perdido todas sus vidas y hará todo lo posible para regresar con su dueña.

También para el público infantil, ‘Harold and the Purple Crayon’, que adapta en imagen real el popular libro de Crockett Johnson.

Para dar miedo estarán Nicolas Cage y Maika Monroe en ‘Longlegs’, una historia similar a ‘The Silence of the Lambs’, sobre una agente novata que debe resolver un caso de un asesino en serie.

Lupita Nyong’o protagoniza ‘A Quiet Place: Day One’, precuela de la saga de John Krasinski, y el rey de los giros de guion, Night M Shyamalan, estrena ‘Trap’, que lleva lo siniestro a un concierto de pop.

Otros títulos de género serán ‘The Strangers: Chapter 1′, primera entrega de una trilogía sobre una misteriosa banda de enmascarados, o ‘Something in the water’, una de terror de tiburones.