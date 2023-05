Para aquellos que les gusta viajar ligero y para los que disfrutan empacarlo todo, hoy existen diferentes alternativas de viaje, según sus preferencias. Y es que, ahora, las tendencias de la industria aérea permiten que cada pasajero pueda diseñar un vuelo a su medida, permitiéndole escoger cada detalle, de acuerdo a su presupuesto.

Así, ante las diversas opciones que existen en el mercado, Avianca recomienda volar informado, considerando las diferencias entre los tipos de equipajes y las ventajas de escoger un boleto aéreo acorde a cada necesidad, a fin de evitar contratiempos a la hora de embarcar.

1. Maleta de bodega: es un equipaje documentado que el pasajero registra obligatoriamente al llegar al aeropuerto para que sea transportado en la bodega del avión. Si el ticket incluye esta maleta hay que tener claro que el peso y las dimensiones máximas de este equipaje no debe superar los 23 kg en clase económica ni los 158 cm lineales (alto+largo+ancho). Si la maleta sobrepasa el peso indicado, se deberá pagar un monto adicional determinado por la aerolínea. En el caso de Avianca, las tarifas que incluyen una maleta de estas características son las tallas M, L, XL para vuelos por América.

2. Equipaje de mano: es una maleta pequeña que se puede llevar en cabina del avión, usualmente en forma de carry-on. El peso máximo permitido, así como la medida, pueden variar según la aerolínea o el país de destino. Para el caso de Avianca, este equipaje debe pesar máximo 10 Kg y medir hasta 55x35x25 cm (alto, largo y ancho), incluyendo las ruedas, bolsillos externos, manijas, asas o herrajes.

En el caso que no cumpla con las dimensiones, el peso para ir en la cabina, será registrado como equipaje de bodega y tendrá un cargo adicional, según la talla comprada. Este equipaje no aplica para bebés (0 a 2 años) que estén viajando con sus padres. En Avianca, solo la tarifa XS no incluye este tipo de equipaje.

3. Artículo personal: es un equipaje que se puede llevar con uno en la cabina y que por su tamaño puede ser colocarlo debajo del asiento delantero. Puede ser una cartera, morral, pañalera, un bolso para llevar una laptop, una compra realizada en el duty free, entre otros que contengan productos personales permitidos por las normas internacionales. Sus medidas máximas son: 45x35x25 cm (alto, largo y ancho).

De acuerdo al esquema tarifario de Avianca, todos los boletos incluyen este artículo a bordo de manera gratuita. Y, si compras una tarifa XS y necesitas más equipaje, podrás incluir equipaje de mano o de bodega al momento de la reserva o al hacer check-in online.

Es importante tener en cuenta que al comprar tu boleto aéreo o durante el check-in online encontrarás un menor precio por tu equipaje que en el aeropuerto; además, no correrás el riesgo de que esté sujeto a disponibilidad de espacio.

Por ello, refiere Avianca, es clave que todos los pasajeros revisen bien su itinerario antes de su viaje para que tengan claridad sobre el tipo de equipaje que incluye el boleto que adquirieron.

Vuela a tu Medida es el esquema tarifario de Avianca ideal para que cada pasajero diseñe sus viajes según sus necesidades y pagar por las comodidades que decida tener durante su vuelo.

