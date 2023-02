¿Sabes cómo sacar una cita para tu pasaporte? La Superintendencia Nacional de Migraciones habilitará, de manera paulatina, 1,500 citas diarias para que las personas puedan tramitar el documento. Conoce cuáles son los pasos para obtenerlo.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, anunció que se implementará un nuevo sistema de citas entre los meses de febrero y marzo, con lo cual se deja atrás el esquema que se habilitaba cada sábado a las 8 de la noche. El objetivo, añadió, es que la emisión del documento se pueda normalizar.

¿CÓMO SACO LA CITA PARA TRAMITAR MI PASAPORTE?

Los cupos para las citas, en caso no se traten de viajes de emergencia se habilitan de lunes a viernes, entre las 8 a.m. a 6 p.m. Para obtener un cupo, debes seguir estos pasos:

Reserva una cita en el siguiente enlace https://sel.migraciones.gob.pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-Informativo

Ingresa tus datos personales

Ingresa los datos de tu recibo del pago de la tasa de S/ 98.60 en el Banco de la Nación o págalo.pe

Selecciona la sede de Migraciones en la que deseas sacar tu pasaporte y elige una fecha y hora disponible para tu cita.

Saca tu cita por Internet (Foto: Migraciones)

¿CUÁNTOS CUPOS ADICIONALES SE DARÁN PARA SACAR PASAPORTE?

Migraciones informó que, adicionalmente, a las 1,500 citas diarias, se va a programas 20,000 citas adicionales entre 1 de febrero y el 31 de marzo, para todos los ciudadanos.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SACAR MI PASAPORTE?

Para poder solicitar el pasaporte, debes tener la siguiente documentación:

Requisitos

Recibo de pago de la tasa del pasaporte (S/ 98.60) en el Banco de la Nación o págalo.pe.

DNI en buen estado

No tener multas electorales

Cita electrónica impresa o digital

¿CÓMO TRAMITO MI PASAPORTE?

Si te dieron la cita, debes acudir a la sede seleccionada con 15 minutos de anticipación a la hora indicada portando su cita electrónica impresa o digital, además de los otros requisitos mencionados. El trámite de pasaporte electrónico es presencial.

Acude a la sede seleccionada

Lleva tu DNI, tu recibo de pago. Muestra la constancia de la cita o la captura de pantalla para ser atendido más rápido.

Ahí te tomarán la foto para el pasaporte, de acuerdo con las normas internacionales para identificación biométrica. (No usar gafas o monturas grandes ni lunas que impidan ver los ojos; no llevar lentes de contacto cosméticos de color, no llevar prendas en la cabeza, sombreros, cerquillos ni cabello cubriendo el rostro; no llevar piercings en el rostro).

NOTA: En el caso de las personas con discapacidad, puedes asistir a tu cita con un acompañante de apoyo en caso lo necesites, quien deberá identificarse con su DNI, pasaporte o documento que acredite su permanencia legal en Perú.

¿CUÁNTO TARDA EN QUE ME ENTREGUEN EL PASAPORTE?

La entrega del pasaporte se realiza el mismo día de la cita tras cumplir con todos los requisitos. Si por algún motivo no puedes recoger tu pasaporte, tienes 60 días para hacerlo en la sede en la que hiciste el trámite. ¿Qué pasa si no lo hago? Si no es recogido dentro de ese plazo, será destruido y deberás tramitar uno nuevo.

¿EN QUE CASOS NO SE NECESITA SACAR CITA PARA OBTENER EL PASAPORTE?

En caso de vuelo de emergencia programado en las próximas 48 horas, no se requiere sacar cita, pero se debe presentar tu boleto aéreo y el recibo de pago del mismo.

También se dará una atención preferencial a las personas que requieran el pasaporte por viaje de salud, trámite de visa, beca u otras razones debidamente acreditadas.