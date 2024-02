El pasaporte es uno de los documentos claves si necesitas salir a un país extranjero, en especial si este no tiene algún convenio como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que te permite solo portar tu documento de identidad. Si necesitas sacar tu pasaporte, debes saber que no puedes sonreír en la fotografía. Es un requisito indispensable y tiene una razón muy importante.

El pasaporte es uno de los documentos más solicitados en diversos países. Por eso, la espera para tramitarlo puede demorar más de lo deseado e, incluso, para empezar el procedimiento, hay una larga espera.

Por ello, apenas se tiene la oportunidad de gestionarlo, se deben seguir todos los pasos como dictan los requerimientos de las autoridades. De caso contrario, es perjudicial para los ciudadanos que han invertido su tiempo y dinero en la solicitud.

Se recomienda, de esta forma, que los solicitantes no sonrían durante la toma de la fotografía que irá en el pasaporte. No es un requisito gratuito, sino que hay una explicación detrás para el control migratorio.

Dos personas muestran sus pasaportes en un viaje de vacaciones en el extranjero (Foto: Pexels)

¿POR QUÉ NO SE PUEDE SONREÍR EN LA FOTO DEL PASAPORTE?

No se debe sonreír en la foto para el pasaporte porque impide el correcto reconocimiento facial en las computadoras de los países a los que estás por ingresar, de acuerdo a IVISA. Y, al no obtener una concordancia de las facciones de tu rostro, lo más probable es que tengas problemas para continuar con tu viaje y estadía.

De esta manera, el gesto de sonrisa en la imagen es contraproducente para que las autoridades migratorias tengan la certeza de que eres la persona que aparece en la instantánea del importante documento.

Por ello, para evitar inconvenientes en tu viaje, tu fotografía en el pasaporte debe lucir con una expresión casi neutral, sin mucho maquillaje ni accesorios, y con la frente y las orejas al descubierto.

¿QUÉ PASA SI SONRÍO EN LA FOTO DEL PASAPORTE?

En el acto, el funcionario encargado te pedirá otra fotografía para que cumplas con el requisito indispensable en este documento. Y lo hará la veces que sean necesarias hasta que tengas la serie necesaria para completar el proceso del pasaporte.

¿CÓMO TRAMITAR UN PASAPORTE?

El trámite para sacar un pasaporte es distinto en cada país, aunque hay dinámicas que sí son una constante, como el hecho de sacar una cita y asistir al local de la institución para seguir los requerimientos.

En México, por ejemplo, la solicitud del pasaporte está a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Mientras que, en Perú, la institución encargada es la Superintendencia Nacional de Migraciones. Al ser un documento muy solicitado, lo más probable es que el proceso sea lento.