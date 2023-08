7 de agosto del 2008. Hace 15 años

MUJERES RECIBEN 4 DE CADA 10 CRÉDITOS HIPOTECARIOS

Hace un año se otorgó al sector femenino el 38% de los créditos para vivienda, ahora llega al 43%. El 48% de deudores hipotecarios tienen menos de 35 años. Si bien hay una fuerte alza en los precios de los materiales de construcción, el boom crediticio no se detiene. Un ejemplo de ello es que las mujeres acceden con mayor frecuencia al financiamiento hipotecario, respaldadas por sus ingresos, y demostrando el peso laboral que han ganado en los últimos años.

7 de agosto del 2013. Hace 10 años

GOBIERNO CREE QUE 14 MIL EMPRESAS ESTÁN EN RIESGO POR LAS PRENDAS CHINAS

El 30% de confeccionistas de Gamarra habrían tenido que pasar de productores a importadores para no salir del mercado. En Ejecutivo también se cuestiona precio de algodón importado de EE.UU. La investigación de oficio de Indecopi a las importaciones de prendas de vestir chinas y al algodón importado de Estados Unidos ha puesto en vilo a las empresas agrupadas en Comex y la Sociedad Nacional de Industrias. Sin embargo, en el Gobierno hay preocupación por el impacto, ya que señalan que un pantalón que llega a Aduanas a US$ 4 se vende en los retails a US$ 40.

7 de agosto del 2018. Hace 5 años

MÁS DE 10% CRECERÁN LAS VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS TRAS 5 AÑOS

Marcas se verán obligadas a las activaciones y promociones en el segundo semestre con el fin de atraer a consumidores. Precios de televisores mostrarán tendencia a la baja, mientras se mantendrán para la línea blanca y equipos de cómputo. El dato. Venta de pequeños electrodomésticos aumentó 8%. El número. 82% se incrementó la venta de televisores en el sur.