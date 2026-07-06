¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

6 de julio del 2011. Hace 15 años

CRÉDITO EN SOLES SE ENCARECE MÁS QUE EN DÓLARES

Tasas de interés en moneda nacional se incrementan con mayor intensidad para grandes empresas y personas. Macroconsult estima que en el resto del año las tasas tenderán a estabilizarse en torno a sus niveles actuales.

En los últimos meses las entidades financieras establecieron plazos más cortos, un menor número de desembolsos de préstamos y montos de créditos más bajos, principalmente para las medianas empresas y las personas.

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6 de julio del 2016. Hace 10 años

CONSUMIDORES DE SUR Y CENTRO SON MÁS OPTIMISTAS QUE LOS DEL NORTE

Los consumidores que votaron por PPK tienen confianza por futuro de la economía, mientras los de Keiko son pesimistas. La confianza muestra altibajos en los niveles socioeconómicos.

Así, descendió en junio fuertemente en los estratos C y D, mientras se mantuvo alta en los sectores A, B y E. El 48% de peruanos está en desacuerdo con la frase: “quiero disfrutar de la vida hoy, me preocuparé por mis ahorros más adelante”.

EFEMÉRIDCES. Los consumidores tienen confianza por futuro de la economía.

6 de julio del 2021. Hace 5 años

OSIPTEL SE ENFOCARÁ EN MAYOR SUPERVISIÓN A OPERADORES DE INTERNET

Cada mes se realizan 75 millones de revisiones de la velocidad del servicio, tanto de operadores móviles como de fijo. El plan del organismo regulador es aumentar las fiscalizaciones y el alcance territorial. Revisa el reglamento de calidad de las telecomunicaciones.