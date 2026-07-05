¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

5 de julio del 2011. Hace 15 años

MINERÍA OCUPA 17% DEL PERÚ

Hace dos años, el área dada en concesión de la actividad minera ocupaba el 12% del territorio nacional. Denuncios mineros tienen mayor cantidad de hectáreas en Arequipa y Puno. En Tacna marchan contra la actividad minera de la empresa Newmont.

La actividad minera ocupa más de 22 millones de hectáreas de los 128 millones que posee el Perú, según un informe del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente en el país están vigentes 41,141 concesiones, tanto para explorar como para explotar yacimientos.

5 de julio del 2016. Hace 10 años

CAEN EN 29% CRÉDITOS CON DESCUENTOS EN PLANILLAS

Promedio de la deuda de hogares asciende a S/ 19,413, registrando un alza de 11%. Los préstamos con el Fondo Mivivienda son los que más se están desacelerando. Las restricciones de carácter prudencial que impuso la Superintendencia de Banca y Seguros meses atrás y el menor crecimiento de la economía han frenado los créditos por convenio.

El Banco Central de Reserva recomendó a las entidades del sistema financiero continuar monitoreando la calidad de los créditos de consumo a fin de prevenir el riesgo de sobreendeudamiento.

EFEMÉRIDES. El Banco Central de Reserva recomendó a las entidades del sistema financiero

5 de julio del 2021. Hace 5 años

HASTA S/ 4 MIL MILLONES DE CRÉDITOS REPROGRAMADOS EN RIESGO DE CAER EN MORA

Cerca de un 23% de esta cartera no ha realizado pagos en los últimos cuatro meses o tan solo uno solo en siete meses. En este grupo, hay empresas con periodos de gracia aún vigentes, pero muchas de ellas ya cerraron debido a la crisis, por lo que no podrán pagar sus compromisos.